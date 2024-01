On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On part en expédition climatique à Bruxelles

Les températures actuelles nous mettent dans une ambiance glaciale. Alors pourquoi ne pas en profiter pour embarquer vers l’Antarctique ? A l’occasion des 125 ans de l’expédition antarctique belge à bord du navire Belgica, la Fondation Roi Baudouin vous offre l’opportunité de mettre le cap et de découvrir cette épopée scientifique qui a été la première sur le Continent blanc. De plus, vous aurez l’occasion de proposer des moyens pour agir sur notre planète qui se heurte à ses limites. Alors, mettez les voiles moussaillons !

SDP / Courtesy Fondation Roi Baudouin

« A la recherche de… La fin du monde ! Une expédition climatique à bord de la Belgica », au Musée BelVue, 7, place des Palais, à 1000 Bruxelles. Jusqu’au 4 février. Plus d’infos

On regarde des films engagés au Ramdam Festival à Tournai

Pour les amoureux de cinéma engagé, le Ramdam Festival revient pour sa 14ème édition au Imagix de Tournai. Jusqu’au 22 janvier, le festival vous offre des fictions, documentaires et long-métrages dans plusieurs langues. Et pour les intéressés, vous pourrez également participer à des discussions avec certains des réalisateurs. Des nouveautés sont à prévoir cette année comme la journée dédiée au cinéma belge. L’occasion de pouvoir manger des popcorns et faire travailler son esprit critique.



Pour voir la programmation complète, c’est ici

On s’intéresse à l’art contemporain à Liège

Découvrez l’art contemporain lors de l’exposition monographique Sculptor of Time de Bill Viola. Considéré comme l’un des pères de l’art video, l’artiste américain propose 18 oeuvres esquissant sa carrière durant les trente dernières années. Grâce à une immersion visuelle et sonore, vous serez plongés dans l’univers de Bill Viola s’inspirant de traditions artistiques orientales et occidentales. Ses oeuvres évoquent les thèmes de la vie bercées par des émotions comme l’espoir, l’empathie et la souffrance. La Boverie propose la première exposition belge présentant le vidéaste contemporain.

Bill Viola. Sculptor of Time © Tempora © Anthony Dehez

Sculptor of Time de Bill Viola, à La Boverie, parc de La Boverie, à 4020 Liège.

Jusqu’au 28 avril. Plus d’infos.

On vibe sur du jazz au Brussels Jazz Festival à Bruxelles

Durant 10 jours, la mélodie du jazz va vibrer dans les rues du quartier Flagey. Le secret du festival ? Des concerts, des rencontres et des expos. Tout ça au même endroit ! Vous pourrez profiter de shows exceptionnels d’artistes venus d’ailleurs mais également des artistes belges comme le trio légendaire Aka Moon. Cerise sur le gâteau : un concert que le public écoutera… couché.

SDP/ Aka Moon

Pour réserver vos tickets, cliquez ici