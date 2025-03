Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 15 et 16 mars

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement!

On admire l’or bleu, dans toute la Wallonie

Ça y est, le printemps est sur le point d’éclore. Et avec le retour de ses températures plus clémente, la nature bourdonne de vie. L’occasion parfaite pour s’immerger dans ces lieux qui sortent d’un profond sommeil non ? Pour célébrer ce retour en grande pompe du beau temps (du moins on l’espère), et la fin de l’hiver, la région Wallonne donne également le coup d’envoi de ses traditionnelles « Journées Wallonnes de l’Eau ».

Deux semaines durant, du 14 mars au 31 du même mois, près de 300 activités seront organisées autour de cet or bleu qui sillonne en Wallonie. Balades à pied ou à vélo, visites de sites exceptionnels, ateliers, expositions, conférences, Opérations Rivières Propres, le tout est proposé gratuitement. On commence par quoi ?



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On découvre le meilleur du design contemporain

Fans de design, vous ne pouvez pas louper ce désormais événement autour de l’objet dans notre plat pays. La 8e édition de la foire Collectible se tiendra cette année encore au bâtiment Vanderborght, dans le centre de Bruxelles, du 13 au 16 mars. Elle réunira plus de 100 galeries, studios de design et éditeurs, dont une vingtaine de belges, répartis en sept sections.

Cette édition 2025 proposera une scénographie immersive conçue par Pauline Leprince, architecte d’intérieur et designer basée à Paris. On notera l’exposition en duo Folded Echoes, une collaboration entre la designer textile Nathalie Van der Massen et la céramiste Karen Verlinde, et la présence, avec Zaventem ateliers, de Mathilde Wittock, biodesigner dont nous vous parlions ici.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

On repense en profondeur notre espace public, au Grand Hornu

C’est la nouvelle exposition du Centre d’Innovation et de Design (CID) qui ouvre ses portes ce dimanche. Intitulée Common Grounds, elle accueille la designeuse contemporaine belge Lucile Soufflet qui y présentera son travail jusqu’au 24 août. Avec ses bancs qui s’entrelacent et se présentent sous forme circulaire, la designeuse nous invite à repenser notre rapport à l’espace public, à comment nous l’occupons et l’aménageons.



Avec une vision qui se veut plus inclusive mais aussi un brin espiègle et toujours avec une volonté de penser autrement la relation à l’espace public, au contexte, à l’autre, les assises de Lucile Soufflet sont à découvrir dès dimanche.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

cid-grand-hornu.be, à partir du dimanche 16 mars 2025.

On fête le livre à Bruxelles

La capitale sera décidément sous le signe de la foire ce week-end, celle-ci étant peut-être plus « facile » à faire avec toute la smala: le « Village famille » ayant tout prévu: animations, expositions, soirées jeux, « rallye pyjama » et même spectacles inédits… Sans oublier la présence d’éditeurs jeunesse, bien sûr… La base. Mention spéciale pour le romance corner, où s’invite la littérature romantique, pour le quartier manga, qui plaira aux petits et aux grands Un bon moyen de donner le goût de la lecture à vos enfants. On dit ça…

Pour les plus grands, on notera la présence de l’écrivain belge/médecin légiste en tête de gondole Philippe Boxho, que nous avions interviewé ici, ce jeudi 13 mars au soir.