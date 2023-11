Que faire ce week-end en Belgique: notre agenda des 2 et 3 décembre 

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On goute aux Plaisirs d’Hiver à Bruxelles (mais pas que)

Ça y est, le compte à rebours est lancé: les fêtes approchent à grand pas. Et depuis quelques jours, le sapin a été dressé sur la Grand Place de Bruxelles où il illumine de mille feux l’obscurité des jours sombres. Et sous ses ramages, on retrouve aussi le désormais illustre marché de Noël de la Ville de Bruxelles qui en 2022, a été désigné « Plus beau marché de Noël du monde » (rien que ça).

Vin chaud, chants de noël, stand de raclettes et autres gourmandises régressives à souhait, petites échoppes artisanales, il y en a pour tous les goûts et l’ambiance festive et joyeuse de l’évènement est la bienvenue pour affronter l’hiver qui s’annonce.



Et si le marché de Noël de Bruxelles a ouvert ses portes, d’autres ont suivi le mouvement… Liège, Louvain-la-Neuve, Maredsous, les villages de Noël ne manquent pas. D’ailleurs on les a rassemblés ici.

Plaisirs d’Hiver, du 24 novembre au 31 décembre. De 12h à 22h. Plus d’infos.

On remplit sa hotte de pépites vintages (et artisanales) à Bruxelles

Ce week-end, sera aussi l’occasion de remplir notre hotte de cadeaux pour un Noël et une Saint-Nicolas un brin plus responsable (et économique) avec l’édition du Brussels Vintage Market qui revient le dimanche 3 décembre pour y exhiber sa sélection.



Vêtements de créateurs à prix plus doux, pépites vintage, accessoires, vinyles ou même petits objets de décoration, le plus grand marché vintage du Royaume sera le terrain de chasse des brocanteurs et chineurs. C’est gratuit et à partir de 11h (il est possible de devenir VIP et d’accéder au marché en primeur pour la modique somme de 8h, le petit-déjeuner est offert par la maison.)



Et si vous êtes de passage à la Capitale, pourquoi ne pas aller faire un petit tour au marché de la céramique Pot Pot ? Ce dernier est de retour dans les bacs pour une troisième édition. Placé sous le signe de noël (tiens donc), il regroupe une dizaine de créateurs et d’artisans belges qui exposeront et mettront en vente leurs créations ! C’est à la Mercerie que ça se passe, du samedi au dimanche, à partir de 14h.



Le Brussels Vintage Market: dimanche 3 décembre de 11h à 18h (accès exclusif dès 10h pour les VIP), plus d’infos.

Pot Pot, le marché de céramique, du samedi au dimanche 3 et 4 décembre. Plus d’infos.

On se met dans l’esprit des fêtes, à Verviers

Chante, c’est Noël, sing along, sing a song of Christmas… Alors non, ce n’est sûrement pas la bonne chanson. Et non, on ne va pas à DisneyLand mais on file plutôt du côté de Verviers où la ville lainière est le théâtre depuis quelques jours d’un spectacle de son et lumière organisé par le Tour des Sites.

Sur la Place du Marché de Verviers, son majestueux hôtel de ville s’illumine tous les soirs à partir de 18h pour une mise en scène alliant artistes et effets spéciaux. Baptisé « L’Or Bleu », ce spectacle remonte le courant de la relation entre Verviers et son eau, celle de la Vesdre, si particulière et unique. Véritable conte de fin d’année, le spectacle – créé à base de vidéos mapping – ravira petits et grands !

C’est gratuit, tous les jours du 30 au 3 décembre. Premier spectacle à 18h et second tour à 19h. Durée d’environ 25 minutes. Plus d’infos.

On réinvente le fait-maison au Grand-Hornu

Le spectre de la pandémie s’éloigne de plus en plus et semble n’avoir été qu’un mauvais rêve. Il n’en demeure que cette dernière laisse dans son sillage de profonds changements dans nos sociétés. Et c’est sur l’un d’entre eux que le Grand-Hornu se penche dans sa dernière expo: le télétravail.

« À l’heure de l’open source, du télétravail et des confinements liés au Covid19, quels liens se tissent entre espace domestique, travail et objets? La production à venir sera-t-elle marquée par un individualisme forcené (fabriquer pour soi) ou une forme de collectivisation (participer à un réseau) ? Comment les villes et les territoires se préparent-ils à orchestrer ce nouveau maillage de créateurs, de petits producteurs et d’usagers investis ? »

Voici les axes de questions auxquels l’exposition Home Made tente de répondre au travers d’une sélection de designers internationaux et de projets collectifs qui se mêle à une récolte d’expériences, de témoignages et d’objets.

Nouvelles formes d’artisanats, réinvention du procédé créatif, techniques de fabrications alliant innovation et technologies… Les réponses semblent multiples et sont à découvrir jusqu’au 11 février au Grand-Hornu.

© Mario Simon Lafleur

Home Made, créer, produire, habiter du 15 octobre au 11 février, au CID Grand-Hornu. Plus d’infos.