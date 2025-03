Que faire ce week-end en Belgique? Notre agenda des 22 et 23 mars

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement!

On (re)monte en selle (de vélo) à Bruxelles

Pendant trois jours, le Bike Brussels vous accueille à la Gare Maritime de Tour & Taxis, pour promouvoir la Petite Reine sous toutes ses formes et pour tous les publics. Au programme de ce ride printanier: des conférences, des ateliers, des tests pour petits et grands, des essais de vélos bien sûr, des animations pour les plus jeunes et une expo sur les Bike Brussels Awards. Entre pratique perso et éclairage sur les enjeux urbains, tout vous saurez tout sur le vélo, à Bruxelles et au-delà.



Du 21 au 24 mars, bikebrussels.be

On admire de l’art en édition limitée à Bruxelles

Amateurs d’art ou simples curieux, rendez-vous à la Fondation Boghossian pour la cinquième édition de la Limited Edition Art Fair, qui, comme son nom l’indique, présente des œuvres en éditions limitées. Editeurs de renom et galeries internationales, mais aussi artistes résidents à la Villa Empain (qui abrite la fondation, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, et qui vaut donc à elle seule le détour…), ces trois jours présenteront un panorama de créations variées: lithographies, gravures, sérigraphies, estampes, photographies, céramiques ou encore illustrations, toutes conçues en séries limitées.



Du 21 au 23 mars, villaempain.com

On célèbre Carnaval à Arlon

Envie d’une grande fête populaire? Filez à Arlon qui, dès ce jeudi, démarre les festivités en fanfare, au sens propre, avec un programme sur quatre jours à décoiffer les Gilles les mieux déguisés. Ce vendredi soir: soirée déguisée, avec concours de déguisements. Le samedi, c’est la journée des kids avec cortège, bal et spectacle pour enfants, grand bal et concert des guggens. Dimanche, c’est le bouquet final avec des animations, grande cavalcade, bal et rondeau.



Du 20 au 23 mars, arloncarnaval.be

On fête le printemps à Mons

Voilà un autre incontournable idéal à faire en famille: comme chaque année, La Ducasse de Messines, avec son traditionnel marché aux fleurs, marque l’arrivée du printemps dans la cité du Doudou. Au programme ce week-end: grande brocante, feu d’artifices, grand marché aux fleurs (le dimanche), animations diverses, messe de pèlerinage et cortèges de géants.



Les 22 et 23 mars, visitwallonia.be

Mais encore… On joue les sauvages à Bruxelles

Si vous voulez assister à un carnaval d’un autre genre, c’est ce samedi à Bruxelles que ça se passe. Comme chaque année, le foutraque et militant Carnaval Sauvage revient dans la capitale pour fêter le printemps lui aussi mais d’une façon un tantinet plus… sauvage que les carnavals pré-cités. Puisque des photos valent mieux que des mots, le voici en images ci-dessous. Pas trop branché liesse populaire? Allez-y au moins pour voir (et entendre). La créativité des participants, c’est certain, vous donnera envie de dégainer votre appareil photo.



