Que faire en Belgique ce week-end: notre agenda des 9 et 10 décembre 

On fait quoi ce week-end? Le Vif Weekend vous donne des idées pour passer du bon temps, à Bruxelles et en Wallonie, dehors comme dedans. Bon amusement !

On se la joue Downtown Abbey à Louvignies

Lord and Ladies, vous êtes cordialement invités à une soirée d’exception au château de Louviginies qui ouvre ses portes pour un spectacle féérique dès ce week-end et jusqu’aux fêtes. Pour la troisième année consécutive, la châtelaine Florence de Moreau rend accessible l’imposante bâtisse qui affiche une décoration qui sent bon les fêtes. Au programme, une sorte de balade théâtrale interactive mêlant sons et lumières et associant jeu d’acteur et passages dansés.



Une heure durant, ce spectacle mettra vos 5 sens en exergue et vous fera découvrir de l’intérieur ce joyau du patrimoine wallon de manière inédite.

Plus d’info, juste ici.

On arpente le quartier de Saint-Gilles autrement, à Bruxelles

Tous à Saint-Gilles ce week-end! La petite commune bruxelloise qui a la cote et qui a su s’imposer comme véritable repaire des bruxellois épicuriens, vous propose de découvrir ses ruelles autrement en ce mois de décembre.



Avec son parcours de Noël 2023, l’ASBL Fais le toi-même (qui met un point d’orgue à créer une communauté d’acteurs créatifs proposant des solutions face aux challenges futurs) met en lumière la commune et ses acteurs de manière un brin différente.



Ainsi, tout le long du dernier mois de l’année, une fois le week-end venu, un parcours vous est proposé pour arpenter les rues du 1060. Le programme de cette semaine ? On file déguster des whiskys belges au Comptoir Belge, on trinque pour l’apéro tout en chopant un peu de déco pour les fêtes chez Ben Artside ou alors on s’offre une visite décoloniale du quartier. On commence par quoi ?

Plus d’info ici

On soutient les artisans locaux, à Gembloux

Ça y est, la saison des marchés de Noël est définitivement lancée. Et alors que nous cherchons (parfois désespérément) à remplir nos hottes de cadeaux attentionnés pour nos proches, si on faisait d’une pierre deux coups (ou plus) et qu’en faisant plaisir on soutenait des projets et des artisans remplis de sens ?

Rendez-vous à Gembloux alors pour le marché créatif du restaurant Hors-Champs qui ouvre ses portes ce week-end uniquement. Réunissant 35 créateurs et artisans locaux, ce marché de Noël sera aussi gourmand puisque le chef Stefan Jacobs, propriétaire du lieu, sera derrière les fourneaux pour proposer une petite restauration réconfortante à souhait.

Envie de mettre la main à la pâte ? Alors filez aux ateliers de création de vos propres cadeaux de Noël dédié soit à la broderie ou alors à la création d’une couronne de fleur.



Plus d’info et réservations, juste ici.

On questionne notre impact sur l’environnement, à Bruxelles

Alors que la COP28 bat son plein et qu’il n’a jamais été plus urgent de questionner nos modes de consommation à l’aune du changement climatique, Bozar met en avant le travail de Richard Mosse & Alexandra Daisy Ginsberg dans sa nouvelle exposition qui a ouvert le week-end dernier et qui se laisse découvrir jusqu’au 21 janvier.



Les projets hybrides des deux artistes conjuguent avec brio technologie et prouesses artistiques dans des projets criant d’actualités et qui questionnent notre impact sur l’environnement.

Richard Mosse, photographe, y présente son film primé Broken Spectre, une installation de 21 mètres de long, qui utilise ses années d’étude dans la forêt amazonienne afin de filmer les ravages causés par la déforestation et l’impact du changement climatique sur les écosystèmes et les populations locales. Alexandra Daisy Ginsberg, quant à elle, a développé une œuvre d’art numérique interactive, le Pollinator Pathmaker, une œuvre interactive qui se base sur l’outil de l’artiste : www.pollinator.art. Ce dernier génère des plans de plantations uniques qui deviennent de véritable « œuvres d’art vivantes » et qui visent à maximiser la diversité des pollinisateurs.

Plus d’informations ici.

