En selle! Voici 7 itinéraires à découvrir en vélo électrique ce printemps en Europe

Il est plus que temps de sortir de notre hibernation et d’aller s’aérer les mollets… sans trop d’effort. Bonne nouvelle: les voyagistes débordent d’idées de circuits à parcourir à vélo électrique. En voici sept offerts par la maison.

1. Le plein d’épingles à Lucerne en Suisse

La Route 1291 est un nouvel itinéraire de 385 km adapté aux vélos électriques. Au programme: la Suisse centrale en sept étapes – départ et arrivée à Lucerne – qui traversent cinq cantons et serpentent le long de lacs, de cols de montagne et de villages qui murmurent des histoires du passé. L’un des points forts: le légendaire col de la Furka, avec ses virages en épingles à cheveux surplombant Gletsch. A vélo électrique, ce terrain réputé difficile devient beaucoup plus accessible. A noter: l’office de tourisme de Lucerne consacre un site Web entier à la route 1291, avec des détails sur toutes les étapes et des conseils d’escales, comme la piscine flottante de Seebad Luzern ou les Alp Shops, ces fermes d’altitude où l’on peut acheter des fromages et des yaourts locaux.

Plus d’infos

2. Un pique-nique à emporter en Flandre-occidentale, Belgique

Le site Internet de Visit West-Vlaanderen répertorie de manière pratique les itinéraires pour vélos électriques dans la province ­— le long de prairies, de tours de guet, de chemins de halage ou de parcs de châteaux — et mentionne pour chaque trajet les brasseries, cafés ou centres d’accueil où l’on peut recharger les batteries. Le bon plan? L’itinéraire «De la côte au Westhoek» qui permet de commander des paniers pique-nique à récupérer en cours de route, par exemple au Boer Bart à Booitshoeke ou au Hoeve Noordgasthuis à La Panne. En route pour un déjeuner en plein air, avec une jolie vue en guise de dessert!

Plus d’infos

3. En mode slow, en Basse-Silésie, Pologne

Au pied des monts des Géants, se trouve la Basse-Silésie, également appelée «capitale polonaise du cyclisme», qui compte des centaines de kilomètres de pistes cyclables et plusieurs parcours adaptés aux vélos électriques (avec des bornes de recharge). Pour planifier votre itinéraire, rendez-vous sur le portail officiel de la région consacré au cyclisme. Pour des conseils plus précis, pensez à The Slow Cyclist, l’agence de voyages britannique d’un certain Oli Broom, qui a jadis relié le Royaume-Uni à l’Australie à vélo avant de rédiger un livre sur le sujet. Son site regorge d’itinéraires complets en Arménie, en Grèce, au Portugal ou même au Rwanda. L’aventure, ici, est doublée d’une vraie volonté de partir tranquillement à la découverte d’une région et de ses habitants.

dolnyslaskrowerem.pl/en et theslowcyclist.co.uk

4. Sur les traces de Van Gogh dans le Brabant-Septentrional, Pays-Bas

L’itinéraire Van Gogh, dans le Brabant-Septentrional, compte 435 kilomètres de tracés cyclables et permet de découvrir les paysages pittoresques qui ont inspiré le maître. Les villages où il a vécu, les villes où il a étudié, les décors qui ont servi de toile de fond à ses œuvres, les musées où on peut admirer ses toiles, ou même le cimetière où le peintre repose… Il y a largement de quoi pédaler pendant plusieurs jours. A vous de voir si, au passage, vous souhaitez profiter d’une Nuit étoilée aussi belle que le tableau du même nom…

vangoghbrabant.com et reisreport.nl

5. Amis de la vallée du Tyrol, en Autriche/Italie

Envie d’un voyage à vélo en famille? Sur son site Internet, l’office de tourisme du Tyrol a tracé 15 itinéraires pour les cyclistes de la vallée. Point de départ suggéré: le Design Hotel Tyrol, un établissement pour cyclistes doté de toutes les commodités: garage sécurisé, service de blanchisserie pour les vêtements… et les vélos. Vous pouvez louer des vélos électriques classiques ou de montagne, mais aussi commander des paniers-repas pour la route. Certains membres de la famille ne font pas de vélo? Ils peuvent se détendre au spa, suivre des cours de yoga et de Pilates ou barboter dans la piscine à débordement au milieu des vignes. L’hôtel fait partie des «BikeHotels Südtirol», un réseau bien développé de lieux d’hébergement adaptés aux deux-roues, où les cyclistes et les vélos sont choyés.

Plus d’info et bikehotels.it

6. Gares comprises dans l’Apennins en Italie

L’Emilie-Romagne respire le cyclisme: l’année dernière, la région italienne a même accueilli le Grand Départ du Tour. Du charme médiéval de Bologne, Parme et Rimini à la splendeur sauvage des Apennins, la belle-sœur des Alpes est un paradis pour les deux-roues. Tout y est prévu pour les propriétaires d’engins électriques, les gares cyclistes offrent des espaces de stationnement sécurisés ainsi que des bornes de recharge pour que votre vélo se rétablisse aussi vite que vous. Envie de conquérir les sommets sans pédaler à perdre haleine? L’itinéraire «Villages du mont Cimone» est idéal: il serpente le long de villages de montagne oubliés et mène au plus haut sommet de la région, à plus de 2.000 mètres d’altitude. Le paysage est à couper le souffle… mais uniquement au sens figuré.

Plus d’infos ici et ici

7. Entre volcans et paradis à Tenerife, Espagne

Faire du vélo à Tenerife, c’est la promesse de découvrir un autre monde. Le Teide, l’un des plus grands volcans du globe, domine l’île comme un géant qui aurait pavé ses propres routes de lave solidifiée. De nombreux cyclistes professionnels vont s’y entraîner. Pour des visites guidées en e-bike sur toute l’île, adressez-vous à Bike Point Tenerife, une agence fondée par un Belge et qui possède plusieurs adresses. La suite de l’histoire? Une immersion entre terres volcaniques et paradis tropical, avec des super endroits pour se détendre, dont des cafés pour troquer sa bouteille d’eau contre un petit verre de vin et des hôtels pour passer une nuitée.

Plus d’infos