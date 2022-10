City-trip: 3 destinations au doux parfum d’automne

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé, même de loin. Cette semaine, trois destinations automnales enivrantes, proches et pas chères.

Un bon bol d’air en Allemagne

Dès l’automne, la vallée de la Moselle s’habille de couleurs chatoyantes. Entre autres du côté du merveilleux château d’Eltz, l’une des plus belles bâtisses médiévales d’Europe. Trônant sur son rocher depuis près de 900 ans, il est entouré d’une forêt remplie de sentiers de randonnée afin de rallier l’un des villages pittoresques de la contrée ou une taverne servant l’inévitable riesling. Pour la nuitée? Direction les Mosel Chalets au design boisé et 100% écoresponsables… avec vue sur les vignes.

Allemagne, la Vallée de la Moselle, idéale en automne © UNSPLASH / FREDERIC PAULUSSEN

Plus d’infos sur Burg Eltz et Mosel Chalets

burg-eltz.de/fr et mosel-chalets.de/en/

Vitamine D en Albanie

Avec ses deux villes classées par l’Unesco – Berat et Gjirokastër –, l’Albanie séduit chaque jour plus de globe-trotteurs. L’automne est la période idéale pour aller y cueillir du soleil le long des côtes turquoise de l’Adriatique, déguster des vins issus d’une tradition viticole plurimillénaire, ou monter voir ce qui se passe dans les montagnes – ce n’est pas un hasard si les gens appellent leur nation Shqipëria, le «pays des aigles». Côté logement? La capitale Tirana n’est pas avare en Airbnb tout à fait recommandables et aux tarifs très avenants.

Albanie © UNSPLASH / SHANT DEM

Plus d’infos sur Visit Albania

Bodegas en Espagne

Arborant des décors aux teintes jaune, rouge et orangée qui gagnent en intensité en ce moment même, la région de La Rioja produit d’illustres vins ibériques. Aussi, tout séjour inclut un détour par les fameuses bodegas dessinées par Zaha Hadid (à Haro) ou Frank Gehry (à Eltziego). Dans cette dernière, il est possible de manger, de profiter d’un spa de vinothérapie ou de passer une douce nuit d’ivresse dans le classieux hôtel Marqués de Riscal. Régalade.