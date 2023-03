La Finlande offre des voyages à ceux qui veulent apprendre à être heureux

Les voyages forment la jeunesse, assure l’adage, mais font-ils aussi le bonheur, contrairement à l’argent? C’est ce que semble croire la Finlande, qui a décidé d’offrir des périples dans le pays à ceux qui veulent apprendre à être heureux.

Et non, ce n’est pas le titre d’un roman français façon « L’incroyable voyage du libraire bougon qui voulait apprendre le bonheur parmi les rennes », même si ça pourrait, ni un hoax, même si on dirait. C’est tout ce qu’il y a de plus vrai (et de plus sérieux): la Finlande a décidé d’offrir des voyages sur place à qui a envie d’apprendre à être heureux. Une manière pour le pays nordique de célébrer son couronnement, une fois de plus, en tête des pays les plus heureux au monde.

Ainsi que le précise le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, qui vient de dévoiler son Rapport Mondial sur le Bonheur 2023, non seulement la Finlande occupe la tête du classement pour la sixième année consécutive, mais en prime, son coefficient bonheur est significativement plus élevé que celui des autres pays épinglés.

Heureux qui comme les Finlandais…

Le secret des Finlandais? La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de secret, justement, selon Heli Jimenez, directrice au sein de Business Finland. La bonne nouvelle, c’est que selon cet organisme gouvernemental, c’est parce que le bonheur serait en réalité une compétence qui peut être transmise et s’apprendre. Par exemple, lors d’un voyage tous frais payés dans le pays le plus heureux au monde.

Raison pour laquelle, du 12 au 15 juin prochain, dix privilégiés auront la chance d’assister en exclusivité à la première « Masterclass of Happiness » de Finlande, un cours magistral donné dans l’écrin du Kuru Resort, un luxueux hôtel en bord de lac, et où les thématiques abordées iront de la santé à l’alimentation en passant par la nature, le design et la quête d’un équilibre quotidien. Envie d’en être? Vous avez jusqu’au 2 avril prochain pour tenter de « trouver votre Finlandais intérieur » et convaincre le jury que vous méritez de le faire lors de cette retraite centrée sur le bonheur, notamment par le biais d’un challenge sur les réseaux sociaux. Si vous faites partie des dix candidats sélectionnés, votre participation à la retraite, logement et déplacement compris, sera prise en charge par Visit Finland.

Et si vous ne remportez pas le précieux sésame? Pas de quoi être malheureux pour autant – ce serait un comble. Sans s’en imprégner sur place, on adopte au quotidien la philosophie finlandaise du « sisu« , une notion ancestrale intraduisible, mais dont le principe repose sur la résilience et la force intérieure, ainsi que sur l’appréciation des situations d’inconfort car les surmonter permet d’augmenter sa confiance en soi. Autrement dit: même si vous ne gagnez pas de voyage gratuit en Finlande, vous pouvez sortir plus heureux tout de même de l’expérience.

