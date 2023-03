Taïwan vous paie pour que vous la visitiez

Alors que les tensions grandissantes entre la Chine et les Etats-Unis autour de son territoire voient les touristes se détourner de Taïwan, les autorités locales ont eu une idée audacieuse pour attirer les visiteurs: offrir une contrepartie financière à leur voyage.

D’après le Taipei Times, relayé aussitôt par CNN, le gouvernement taïwanais aurait décidé d’offrir une prime à 500 000 voyageurs lors de leurs vacances dans l’Etat insulaire. Une prime dont le montant varie selon le nombre de touristes: si vous visitez Taïwan en solo, comptez ainsi sur 5 000 NT$ par personne, soit l’équivalent de 153 euros. Une bagatelle, quand on sait que le billet d’avion Bruxelles-Taipei coûte environ 1200 euros? Peut-être, mais rappelons que c’est l’intention qui compte. Et que les groupes plus importants peuvent bénéficier d’une prime allant de 307 à 614 suivant le nombre de personnes qu’ils comportent.

Voir Taïwan avant qu’il ne soit trop tard?

Une campagne ambitieuse qui pourrait coûter plus de 160 millions d’euros au gouvernement de Taïwan, lequel espère ainsi revenir à son attrait d’antan dans les prochaines années: alors que pré-pandémie, l’île attirait plus de 10 millions de touristes chaque année, en 2022, leur nombre n’a même pas atteint le million. Un dédain que les autorités blâment sur la crise sanitaire et la fermeture des frontières, même si le contexte géopolitique actuel ne joue pas en la faveur de Taïwan. Convoitée par la Chine, qui compte bien la réintégrer pour de bon dans son territoire, l’île est épiée par les Etats-Unis, qui voient d’un très mauvais oeil les visées chinoises dans le Pacifique. Une raison supplémentaire de la visiter avant qu’il ne devienne momentanément compliqué de s’y rendre si les tensions escaladent?

Si vous comptez prévoir un voyage, sachez que la prime n’est pas distribuée d’emblée, mais bien versée sur une carte prévue pour payer hébergements et nourriture sur place. Et qu’à l’heure d’écrire ces lignes, le gouvernement taïwanais n’a pas encore précisé quand la mesure entrerait en vigueur. D’ici à quelques mois, peut-être? Pour bénéficier de la météo la plus clémente possible, la meilleure saison pour visiter Taïwan va de la fin de l’automne à la fin de l’hiver.