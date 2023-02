Trois bons plans pour découvrir le Maroc

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, direction le Maroc pour s’offrir un coup de soleil hivernal grâce à trois nouvelles adresses.

Ambiance océan

Le groupe Hyatt vient d’ouvrir son premier resort en front de mer, dans la station balnéaire de Taghazout Bay. Estampillé 5-étoiles, l’établissement porte la griffe de l’architecte Imaad Rahmouni, qui a imaginé une décoration organique où dialoguent le rotin, l’osier ou le marbre. Le spa, lui, est inspiré des kasbahs marocaines, tandis que les activités extérieures coulent de source: on est ici à côté de l’un des parcours de golf les plus réputés du pays, mais aussi de l’un des spots préférés des surfeurs du monde entier…

© SDP / ANTHONY PARKINSON PHOTOGRAPHY

Hôtel de star

Robert De Niro possédait déjà le Greenwich Hotel à New York. La superstar vient aujourd’hui de traverser l’Atlantique pour y cofonder le tout aussi élégant Nobu Marrakech dans le quartier de l’Hivernage (alias le Beverly Hills marocain). Les arguments sont (forcément) éblouissants: un gigantesque Pearl Spa, un bar à sushis, un toit panoramique avec piscine circulaire, un restaurant supervisé par le célèbre expert en métissage des saveurs, Nobu Matsuhisa himself, ainsi que 71 suites avec vue sur les reliefs de l’Atlas. Bien joué, Robert.

© SDP

L’éden blanc

D’ici quelques semaines, s’ouvriront les portes du splendide Four Seasons Rabat at Kasr Al Bahr (littéralement «château de mer»), qui affichera ce qui se fait de plus raffiné en matière de luxe. Installé dans un palais royal bâti au XIXe minutieusement rénové, l’hôtel comptera 204 chambres et 7 restaurants. Tout de blanc vêtu, il surplombera l’océan Atlantique avec la ferme intention de gâter ses hôtes – on a très peu de doute là-dessus.

© SDP