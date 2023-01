Vu dans les séries: nos bonnes adresses pour voyager en Europe

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, on voyage à travers l’univers de séries à succès… mais pour du vrai.

Dîner à Paris

Certes, le Paris décrit dans la série Emily in Paris déploie un visage fantasmagorique de la Ville lumière. Mais les lieux qu’on y aperçoit se frottent les mains. Exemple? Le restaurant où l’héroïne aime s’attabler, qui s’appelle Les Deux Compères dans la fiction et Terra Nera dans la réalité. Son patron est formel: son chiffre d’affaires a augmenté de 10% depuis le lancement de la 3e saison en décembre. «On est devenu le restaurant le plus photographié du monde!», se réjouit-il.

Un palace à Palerme

Récent Golden Globe de la mini-série, The White Lotus est une vraie invitation au voyage. Si la saison 1 se déroulait dans l’éblouissant Four Seasons Maui à Hawaii, la suite a posé ses caméras en Italie, au San Domenico Palace de Taormina. L’intrigue de cette deuxième saison a aussi fait une escale dans un lieu de rêve baptisé Villa Tasca, à Palerme, dont les splendides pièces aux ornements des années 1500 n’ont d’égal que son jardin luxuriant. Pourquoi on en parle? Parce que la villa vient de rejoindre le catalogue de location d’Airbnb (dans Luxury Retreats), et qu’on s’imagine déjà y siroter un prosecco bien frais…

© UNSPLASH / CALIN STAN

Mercredi en Roumanie

Les séries ont déjà décuplé le nombre de visiteurs en Irlande (grâce à Game of Thrones), à Marseille (merci Plus belle la vie) ou à Birmingham (Peaky Blinders). La nouvelle destination en vogue? La Roumanie, lieu de tournage de Mercredi qui vient de déferler sur Netflix. C’est bien simple: l’agence de voyages Expedia a observé une augmentation de 55% de recherches d’hôtels à Bucarest depuis la diffusion. Un sacré coup de main (les fans de la série comprendront).