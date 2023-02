Citytrip à Madrid, capitale du design et du raffinement

La capitale espagnole soigne son image. Côté table, on n’est jamais déçu. Côté design, par contre, on ignorait à quel point la ville en avait sous le coude, avec des hôtels grandioses surgis du passé, un Picasso qui revit et un Design Festival qui attire les foules. Quinze pistes à suivre pour un week-end raffiné.

—Culture Miro & cie

La sixième édition du Madrid Design Festival a débuté le 6 février et se tiendra jusqu’au 9 avril, avec une trentaine d’expositions au programme. Ikea y présente quelques talents émergents, tandis que l’hôtel Only You Atocha expose la magnifique collection de luminaires PET – tissés avec des fibres de bouteilles en plastique – d’Álvaro Catalán de Ocón. Autre point fort: La estrella de Miró, au Caixa Forum, qui expose la tapisserie monumentale de Joan Miró minutieusement restaurée l’an dernier et qui se promène aujourd’hui dans tout le pays.

Brouillard et verre

El cristal es mi piel – «Le verre est ma peau». C’est le nom de l’installation faite de scènes en verre et de machines à brouillard que Pauline Boudry et Renate Lorenz ont réalisée au Palacio de Cristal. Les artistes, inspirées par la culture queer, racontent une histoire sur le silence, la fantaisie et le trac. L’entrée est gratuite et le Palacio vaut le détour. Le conservatoire monumental en verre date de 1887 et constitue le plus bel espace d’exposition du Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, dans le parc El Retiro.

Ode à Picasso

A l’occasion du 50e anniversaire de la mort de Pablo Picasso, Madrid organise une expo immersive parmi ses œuvres. Les peintures sont projetées sur les murs, sols et plafonds, avec les musiques de Satie ou Ravel, contemporains de Picasso, en fond sonore. Le Musée Picasso de Paris et le MoMa de New York, entre autres, ont «prêté» des œuvres pour cette exposition et l’architecte français Rudy Ricciotti a composé la scénographie.

Bain d’art

Si vous êtes justement dans les parages, sachez que février est le mois des foires d’art à Madrid, avec Art Madrid (art-madrid.com), l’Urvanity Art Fair (urvanity-art.com) et la Hybrid Art Fair (hybridart.es). Le bon plan? En y allant le dernier week-end du mois, vous pourrez les découvrir toutes.

Piano et bougies

Une pièce entière éclairée par des centaines de bougies et un piano au milieu: Candlelight est (aussi) à Madrid, où elle organise des événements dans divers lieux. Parmi les dates à retenir: un hommage à Ludovico Einaudi à l’hôtel Four Seasons par la pianiste Esther Toledano (le 5 mars), un «tribute to Coldplay» par la même pianiste (le 1er avril) ou encore un Requiem de Mozart joué à l’hôtel Wellington (le 26 mars).

—BOUTIQUES Artiste en vogue

Javier Sánchez Medina est tisseur de bambou, s’amusant à façonner des têtes d’animaux qu’il appelle ses «trophées écologiques». Son atelier est aussi une boutique, où il vend des petites antiquités. L’artiste a le vent en poupe: il figurait l’an dernier dans le classement Forbes des 100 meilleurs entrepreneurs créatifs d’Espagne, et il a lancé une collection capsule avec Zara. En 2022, il a aussi ouvert Pan y Pepillos, un mini-bar à café de quelques mètres carrés dont l’intérieur ressemble à une nature morte.

Local à prix doux

La Causa est une boutique d’art et de gravure dont les murs sont remplis de… joie! On y trouve des imprimés colorés d’artistes émergents ou d’illustrateurs locaux, le tout à des prix très abordables mais toujours accompagnés d’un certificat d’authenticité. Trois noms madrilènes à retenir d’urgence: Natalia Vico, Andres Lozano et Be Fernández.

Caverne aux Trésors

Poteries marbrées d’Andalousie, textiles de table du Pays basque et verres peints de Majorque: Juan Manuel voyage du nord au sud des îles espagnoles afin de collecter les plus beaux objets. Autant dire qu’ici, chez Hijo de Epigmenio, on a l’impression d’entrer dans la caverne d’Ali Baba.

Confiance totale

De son côté, Hecho mise sur des «objetos honestos», ou objets honnêtes. Pour chaque pièce du magasin, les propriétaires savent qui l’a fabriquée et sa provenance exacte. Bougies, verrerie, textiles de cuisine… On trouve un peu de tout dans les petites vitrines sur roues, et l’intérieur est agréable comme tout.

—HÔTELS Pause latino

La nouvelle tendance à Madrid? Les hôtels de luxe aux chambres hors de prix (entre 700 et 1 000 euros la nuit), qui ouvrent un peu partout. La bonne nouvelle: y jeter un œil ne coûte rien. A l’hôtel Edition, on accède au hall par un escalier sculptural en colimaçon – une création de l’architecte britannique John Pawson – avant de se rendre au dernier étage pour boire un verre au bar Oroya dans une agréable ambiance latino-américaine.

Un palace arty

Le nouveau Four Seasons plaira aux amateurs de glamour. Niché dans l’ancien bâtiment de la banque Palacio de La Equitativa du XIXe siècle, l’hôtel respire la grandeur madrilène et déploie plus de 1 500 œuvres d’artistes espagnols dans les couloirs, les restaurants et les chambres. C’est bien simple: la conservatrice Paloma Fernández-Iriondo a mis trois ans pour constituer cette formidable collection…

Plaisir des yeux

Au Mandarin Oriental Ritz, le décor Belle Epoque plonge le visiteur dans une délicieuse atmosphère des Années folles. Le bâtiment date de 1910, mais il a été rénové récemment avec maestria. Un régal pour les mirettes, notamment du côté du Palm Court au toit de verre et orné de palmiers luxuriants.

Piscine avec vue

Le bar en or fait la réputation du Barceló Torre de Madrid, décoré il y a quelques années par le designer espagnol Jaime Hayon. La tour elle-même date de 1957 et reste un bâtiment emblématique de la skyline madrilène, après avoir longtemps été considérée comme le plus haut bâtiment du monde. Au 8e étage de l’hôtel, surprise: une piscine intérieure avec vue sur le centre-ville.

—FOOD Du beau béton

Fours à bois étincelants, tuyaux d’isolation acoustique et meubles en béton: le MO de Movimiento est une pépite brutaliste dont la salle de restaurant est installée dans l’ancien Teatro Espronceda, un bâtiment de théâtre délabré. Des orangers ornent le décor et le mobilier a été fabriqué à partir de déchets bétonnés. Une conscience sociale hante aussi les lieux: les prix sont accessibles et la moitié du personnel provient d’organisations travaillant avec des personnes en difficulté.

MO de Movimiento © SDP/ Machado Muñoz

Vins et vinyles

Un bar à vin peut-il également servir d’inspiration pour la déco? Oui, et Gota en est la preuve. Conçu par le studio local Plantea, l’intérieur baigne dans une atmosphère naturelle, avec beaucoup de marbre, un sol en pierre et de la peinture calcaire sur les murs. On aime beaucoup le concept du bar «vins et vinyles» où les dégustations se font au rythme du tourne-disque.

