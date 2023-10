Les bonnes adresses déco et food à Lille d’une addict de vintage

A deux pas de chez nous, Lille est une destination rêvée pour les fan de shopping déco. D’autant que pour les pauses, les restaurants et bars sympas sont légion. Passionnée de beaux objets et de vintage, Marion Mary nous révèle ses meilleures spots.

Les adresses déco de Marion à Lille

Atelier Kumo et Maison Kumo

«Une boutique de décoration et de design indépendante lilloise qui s’inspire de l’univers japonais et du design scandinave. On ne ressort jamais sans rien.» atelierkumo.fr



Momentum-Design Store

«Petit design store dédié au mobilier, accessoires de décoration et luminaires. Vous y trouverez des marques comme Hay Design, Susan Bijl…» momentum-store.com

Momentum © DR

Emmaüs Tourcoing, Nieppe, etc

«Ma grande passion pour dénicher de vraies pépites… j’y vais presque toutes les semaines.»

emmaus-france.org

Troc de Lille Wasquehal

«Un dépôt- vente proche de Lille où dénicher de la déco, des meubles, de l’électroménager à petits prix.» troc.com/fr/lille-wasquehal

Galerie 9 Fabien Delbarre

«Cette petite galerie d’art déniche de sublimes objets déco, des tableaux, des peintures datant du XXe siècle. Attention ouvert seulement le jeudi et samedi.»



Le village des Antiquaires

«Une véritable institution dans la région. Il regroupe plus d’une trentaine de pros qui y exposent leurs trésors. Leur devise? Pas de mise en scène, juste le bon prix!»

levillagedesantiquaires-saintandrelezlille.fr

Le marchand d’oublis

«Une petite boutique vintage de décoration intérieure située à Bondues.» marchanddoublis.com



Le petit Souk

«La boutique où je travaille pour assurer la communication… Une vraie caverne d’Ali Baba pour petits et grands! Un voyage rempli de couleurs et d’univers différents. Nous venons d’ouvrir des antennes à Gand, Uccle et Anvers.» lepetitsouk.fr

Le petit Souk © DR

Les petits Bohemes

«Une boutique de décoration éclectique, textiles anciens, vaisselles, pièces uniques et petites séries.» lespetitsbohemes.fr

Les adresses food de Marion à Lille

Café Bellot

« Un petit café de quartier très sympa, bistrot le midi et le soir, assiettes à partager. Ambiance conviviale et joli cadre. » cafebellot.fr

Le présentoir Lille

« A deux pas de la grand-place, un caviste nature et comptoir vivant ! Tout est bon… jusqu’à leur délicieuse mousse au chocolat, amandes torréfiées et fleur de sel fumé. » lepresentoirlille.fr

Bleu canard

« Egalement à deux pas de la grand-place. Une « cantine » de quartier avec de bons produits et un bon esprit. Cuisine gourmande, carnée et végétale. Vins vivants et craft beer. » bleucanard-lille.com



Le Bistrot Brigand

« Un bistrot à l’ancienne comme on les aime. Le cadre est chaleureux, la carte qui change au gré des saisons, des inspirations et des envies est toujours à tomber. » bistrot-brigand.com

Le Britney

« 450 panneaux colorés vous indiquent les plats et vous invitent à les partager ! Restaurant très chouette à faire entre amis. »



Café Augustin

« Pour un bon déjeuner, un café ou un apéro, vous êtes au bon endroit ! C’est tout nouveau et ça mérite le détour. » cafeaugustin.com

Beatriz Lille

« Tacos, ceviche, vin nature, bière artisanale et plus encore. Cadre au top. »



Mambo Miam Miam

« Brunch de folie ou déjeuner le midi, vous êtes au bon endroit ! Produits de qualité et accueil très sympa. » mambo-miam-miam.fr

Izumi

« Le meilleur Japonais de Lille et ses alentours ! Pensez à réserver. Les produits sont frais et délicieux. »



Michel

« Bon et varié. La formule mezze permet vraiment de découvrir la nourriture libanaise. » michelrestaurant.fr

Paddo café

« Au cœur du Vieux-Lille, c’est le lieu parfait pour apprécier un bon breakfast ou pour emporter un café de spécialité. » paddocafe.com



Oxalis et Bergamote

« Nichée dans les rues du Vieux-Lille, vous y mangerez des pâtisseries simples et gourmandes. » oxalisetbergamote.fr

Pablo & Valentina

« Un salon de thé contemporain en blanc, bois et vert offrant soupes, quiches, planches, pâtisseries, vin et bière. »



Coffee Makers

« Un petit café proposant des plats de brunch, des pâtisseries, des espressos, du café filtre et du café glacé. » coffeemakers.fr

Meert

« Un incontournable de Lille, rien que pour la beauté du lieu ou ses merveilleuses et succulentes gaufres. » meert.fr

L’ogre de Carrouselberg

« Ses gourmandises évoluent au fil des saisons et mettent à l’honneur la région, tout en finesse. »

ogre-de-carrouselberg.com

Cup Lille

« Un mini café trop mignon, rue des bouchers ! «



