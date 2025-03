Du 22 au 29 mars prochains, Val Thorens accueillera la 2e édition de la European Gay Ski Week, un rendez-vous qui célèbre les joies de la montagne et l’inclusivité. L’occasion de revenir en images sur ce rendez-vous au sommet.

C’est que Val Thorens n’est pas seulement la plus haute station d’Europe, elle vise aussi le top, et a d’ailleurs été élue “Meilleure station de ski du monde” à 9 reprises. Connue tant pour son domaine skiable que pour sa légendaire Folie Douce, elle est aussi sportive que festive, et ce n’est peut-être jamais plus vrai que lors de la European Gay Ski Week.

Organisé pour la première fois en 2024, ce rendez-vous a rassemblé 2.000 personnes venues de 49 nationalités et 6 continents pour une semaine visant à « promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusivité, offrant un espace sûr et acceptant pour que des personnes de tous horizons puissent se connecter et s’amuser ». Par exemple, en profitant de 70h de musique live entre deux descentes.

Pour la petite histoire, les « semaines gay » aux sports d’hiver ont vu le jour dans les années 70 à Aspen, dans le Colorado, à l’initiative de clubs de ski originaires de Californie ou de la côte Est des Etats-Unis. Et si, au départ, il s’agissait simplement d’offrir un safe space aux participants, sans autres activités que la glisse, désormais, ces rendez-vous, qui se tiennent dans de nombreuses stations, multiplient les évènements, concerts et autres DJ sets.

Outre-Atlantique, Aspen, mais aussi Park City, dans l’Utah, ou encore Mammoth, en Californie, organisent chaque année une semaine inclusive. Plus proche de chez nous, la station suisse d’Arosa organise elle aussi sa Gay Ski Week, tandis qu’à Tignes, la European Snow Pride se tiendra du 15 au 22 mars.

En piste(s)?

