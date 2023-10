Le Canada couvre près de 10 millions de km2. On y trouve 37 parcs nationaux et 10 réserves de parc national, qui protègent ainsi pas moins de 336 343 km2. Une superficie immense qui constitue un théatre formidable pour la faune et la flore d’Amérique du Nord.

Le parc national Aulavik sur l’île Banks dans les Territoires du Nord-Ouest© iStock Le Parc national Auyuittuq au Nunavit© iStock Le Parc national Banff dans l’Alberta© iStock Le Parc national Bruce Peninsula dans l’Ontario© iStock Le Parc national Elk Island dans l’Alberta© iStock Le Parc national de Forillon au Québec© iStock Le parc national de Fundy dans le Nouveau-Brunswick© iStock Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne dans l’Ontario© iStock Le parc national des Glaciers en Colombie-Britannique© iStock Le Parc national des Prairies dans la Saskatchewan© iStock Le parc national de la Mauricie au Québec© Thibault Goffioul, Wikicommons Le parc national du Gros-Morne dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador© iStock La réserve de parc national des Îles-Gulf en Colombie-Britannique© iStock La réserve de parc national Gwaii Haanas en Colombie-Britannique© iStock Le parc national Ivvavik au Yukon© iStock Le parc national de Jasper© iStock Le parc national de Kejimkujik en Nouvelle-Écosse© iStock Le Parc national de Kluane dans le Yukon© iStock Le Parc national de Kootenay en Colombie-Britannique© iStock Le parc national de Kouchibouguac dans le Nouveau-Brunswick© iStock La réserve de parc national Akami-uapishku-KakKasuak-Monts-Mealy à Terre-neuve-et-Labrador© iStock La réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan au Québec© iStock Le parc national du Mont-Revelstoke en Colombie-Britannique© Jo Ohara, Wikicommons La réserve de parc national Nááts’ihch’oh dans les Territoires du Nord-Ouest© Jo Ohara, Wikicommons La réserve de parc national de Nahanni dans les Territoires du Nord-Ouest© Brand Canada La réserve de parc national Pacific Rim© iStock Le Parc national de la Pointe-Pelée dans l’Ontario© iStock Le Parc national de Prince Albert dans le Saskatchewan© iStock Le Parc national de Pukaskwa dans l’Ontario© iStock Le Parc national Qausuittuq au Nunavut© iStock Le Parc national Quttinirpaaq au Nunavut© Paul Gierszewski, Wikicommons Le Parc national du Mont-Riding dans le Manitoba© iStock Le Parc national de l’Île de Sable en Nouvelle-Écosse© iStock Le Parc national Sirmilik au Nunavut© iStock Le Parc national de Terra-Nova dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador© iStock Le Parc national des Mille-Îles dans l’Ontario© iStock Le parc national des Monts-Torngat à Terre-Neuve-et-Labrador© iStock Le parc national Tuktut Nogait dans les Territoires du Nord-Ouest© Paul Gierszewski, Wikicommons Le parc national Ukkusiksalik dans le Nunavut© Paul Gierszewski, Wikicommons Le parc national Vuntut dans le Yukon© Chris Kyrzyk, Wikicommons Le Parc national Wapusk dans le Manitoba© Ansgar Walk, Wikicommons Le parc national des Lacs-Waterton dans l’Alberta© iStock Le parc national Wood Buffalo dans l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest© iStock Le Parc national de Yoho en Colombie-Britannique© iStock Le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en Nouvelle-Écosse© iStock Le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard situé sur l’île éponyme© iStock