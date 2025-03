On le sait, les Belges aiment partir en vacances au soleil. Mais quelles sont leurs habitudes au printemps? Airbnb dresse les tendances de voyage printanières de nos concitoyens, en fonction des recherches et réservations effectuées par ses voyageurs sur sa plateforme.

En décembre dernier, nous vous dressions un tableau des habitudes adoptées par les Belges durant leurs congés d’hiver. Mais le printemps pointe enfin le bout de son nez, et on a envie de ranger cache-cou et bonnet pour planifier nos prochains congés. Où, quand, comment?

Les analyses des données internes d’Airbnb mettent en avant certaines tendances de voyage printanières. Les données ont été collectées sur des recherches effectuées entre le premier et le quatrième trimestre 2024 pour le printemps 2025, comparées aux recherches effectuées sur la même période en 2023 pour le printemps 2024.

En solo

La tendance la plus marquante de cette saison est sans doute le boom des voyages en solo. Les recherches de logement pour une personne ont en effet grimpé de 90% sur une année. Vous avez en tête un petit week-end sans mari ni enfants? Il vous faudra revoir votre vision des choses à la hausse, puisque les voyageurs solo recherchent des escapades pour une durée moyenne de… 17 nuits.

La tendance n’est certes pas nouvelle, d’autres plateformes et moteurs de recherche de voyage comme Kayak ou Opodo ont déjà mis en avant une progression des voyages en solo d’année en année, avec une explosion de la tendance très nette depuis le Covid. Un besoin de prendre l’air loin des obligations domestiques ou professionnelles pour se recentrer sur soi? Le marketing du bien-être, avec séjours pour se ressourcer, semble avoir plus que jamais galvanisé le secteur touristique.

A deux… ou presque

Autre tendance marquante pour ce printemps 2025: la hausse des séjours avec animaux. De plus en plus de voyageurs emmènent leur compagnon à quatre pattes avec eux. Et comme certains professionnels du voyage ont bien saisi cette tendance au pet parenting, l’offre s’adapte, en proposant des adresses chiens admis.

Chez Airbnb, on constate une augmentation des recherches de logements acceptant les animaux de 30% sur une année, la plus forte hausse concernant les voyageurs en duo avec un animal (+ 45 %). Partir en amoureux, ok, mais avec Médor c’est mieux.

Culture et bord de mer

Et côté destinations alors? Les plus populaires ce printemps, toujours chez Airbnb, vont des villes culturelles animées aux charmantes stations balnéaires et villes côtières, avec des incontournables, sans grande originalité comme Koh Samui en Thaïlande et Essaouira au Maroc. Cela dit, le succès annoncé (et déjà bien entamé) de destinations comme l’Albanie et la Géorgie, ainsi que des pays d’Asie centrale comme le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan, pourraient bien (vous) surprendre les Belges.