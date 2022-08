Londres, Budapest et Copenhague vus par des créateurs

Les créateurs Sandra Sandor, Luke Edward Hall et Meme Marta Fagiuoli nous emmènent chacun dans la cité qui les fait frémir en confiant leurs bonnes adresses. Suivez les guides!

Budapest

Fondatrice et directrice de création de la griffe Nanushka, Sandra Sandor décrit son style comme «bohème moderniste»… à l’image de la capitale hongroise où elle vit.

Sandra Sandor © zoltan tombor

«Je ressens un lien profond avec Budapest. J’y ai grandi et j’y ai lancé mon label. Enfant, je vivais dans le magnifique quartier du château, comme dans un conte de fées. Aujourd’hui, j’habite dans un loft à Pest, avec une vue imprenable sur le Danube. J’ai toujours vécu ici, malgré quelques escapades à gauche à droite, et je connais la ville comme ma poche. Depuis quelques années, un vent international souffle dans les rues, même si le cœur et l’âme de Budapest restent intacts.»

1. Nanushka

«Est-ce que je peux commencer par notre boutique-café?» Non seulement on y admire des jolis vêtements, mais en plus, on peut y déguster un café en feuilletant des magazines. L’esprit bohème de Budapest sert ici de véritable fil conducteur entre les collections.

Nanushka © GF

nanushka.com, Bécsi út 3.

2. Ecseri Piac

La plus grande brocante de Budapest, située dans une ancienne zone industrielle, juste à l’extérieur de la ville. «J’adore m’y perdre durant des heures le samedi matin.»

ecseri.hu, Nagykőrösi út 156.

3. Möbelkunst

Un showroom de 1 000 m2 de design d’occasion du XXe siècle. De la déco fifties aux meubles scandinaves, en passant par des raretés Bauhaus ou des pièces industrielles uniques de designers hongrois.

mobelkunst.hu, Hölgy út 42.

4. Falk Miksa utca

«Je suis férue d’architecture et, dans le XIIIe arrondissement, le quartier autour de Falk Miksa n’est pas avare en belles constructions.» Au menu: des magasins d’antiquités et des galeries, mais aussi des beaux bâtiments Bauhaus, le mouvement architectural qui a façonné la ville et inspiré Sandra Sandor pour sa prochaine collection automne-hiver.

5. Omorovicza boutique & spa

Un élégant institut de beauté qui puise ses racines dans la culture des bains thermaux de Budapest. «Ils proposent les meilleurs massages faciaux et sont mondialement connus pour leurs soins de la peau à base de boue et de minéraux.»

omorovicza.com, Andrássy út 45.

6. Q Contemporary

Une galerie flambant neuve axée sur l’art contemporain d’Europe de l’Est. Elle est nichée dans un hôtel particulier du XIXe siècle sur l’avenue Andrássy, l’un des boulevards les plus prestigieux de la ville.

Q Contemporary © SDP

qcontemporary.com, Andrássy út 110.

7. Collines de Buda

«Quand j’ai du temps pour moi, j’aime le passer dans la nature. Il suffit de sortir de la ville pour trouver des montagnes. Les touristes se concentrent sur les endroits classiques, mais oublient les environs. Or, les collines de Buda sont magnifiques et abritent de merveilleux sentiers de randonnée.»

8. Déryné

Un bistrot emblématique avec du pain et des pâtisseries faits maison (on conseille la brioche), un style hongrois à l’intérieur et une terrasse chaleureuse. «Déryné est une institution ici. Il existe depuis plus d’un siècle et reste l’endroit parfait pour un déjeuner tardif le dimanche. Par beau temps, on y écoute de la musique live en terrasse. Mon plat préféré? Leur version du turogomboc, un dessert typiquement hongrois.»

deryne.com, Krisztina tér 3.

9. Borkonyha

«Quand l’inspiration hongroise rencontre le perfectionnisme français. La cuisine du chef Sárközi Ákos est inventive et, en même temps, c’est une ode à la simplicité. On trouve plus de deux cents bouteilles à la carte de ce bistrot chic… mais à l’atmosphère toujours décontractée.»

borkonyha.hu, Sas út 3.

10. Trattoria Pomo D’Oro

«Ce n’est pas un restaurant gastronomique, mais l’endroit idéal pour passer un bon moment. L’établissement est figé dans le temps. Une trattoria qui est clairement le restaurant italien le plus authentique de Budapest.»

pomodorobudapest.com, Arany János út 9.

11. Gerbeaud

Ce café-pâtisserie existe depuis 1858. «Les desserts y sont aussi grandioses que l’architecture.»

Gerbeaud © SDP

gerbeaud.hu, Vörösmarty Tér 7-8.

Londres

Luke Edward Hall est un artiste, designer et chroniqueur britannique, connu pour son style romantique aux fleurs sauvages et aux couleurs vives, mais aussi ses collaborations avec Burberry, Lanvin ou Christie’s. Il vient de lancer sa propre marque: Chateau Orlando.

Luke Edward Hall © SDP

«C’est ici que je me suis découvert. Je connais Londres depuis mes 18 ans, j’ai étudié à l’université Central Saint Martins, j’y ai rencontré mon mari et la plupart de mes amis y habitent.Je n’y vis plus tout le temps (NDLR: il possède aussi une maison de campagne dans les Cotswolds), mais j’y viens encore plusieurs fois par mois. Mon quartier préféré est Bloomsbury, pour sa belle histoire, son architecture géorgienne préservée, ses rues agréables, ses places, ses parcs et ses jardins. Un lieu qui a conservé un certain calme, comparé à ses voisins Soho et Clerkenwell. Sur la Lamb’s Conduit Street, on trouve un joli mix de boutiques, de cafés et de restaurants, dans une ambiance qui donne envie de chantonner.»

1. Pentreath & Hall

Le paradis des rêveurs et des âmes en quête d’inspiration. Au programme: bougies parfumées, linge de table anglais, coussins brodés, meubles anciens ou dessins botaniques, le tout caché dans une boutique cosy derrière une façade noir brillant. La boutique est le fruit de l’imagination de l’architecte d’intérieur Ben Pentreath et de la designer Birdie Hall. «Mon ancien patron et une amie de longue date. J’avais un atelier au-dessus de leur magasin. On dégotte ici plein de pièces décoratives peu banales.»

Pentreath & Hall © SDP

pentreath-hall.com, 17 Rugby Street.

2. Blue17

Une impressionnante boutique de vêtements d’occasion, nichée sur deux étages d’un bâtiment victorien. «J’achète souvent des habits vintage, soit pour faire des recherches pour mon travail, soit pour les porter moi-même. La sélection de Blue17 est formidable. Tout est classé par couleur, par type de vêtement et par période, ce qui facilite les recherches.»

blue17.co.uk/, 162 Holloway Road.

3. L. Cornelissen & Son

«J’adore les vieilles boutiques qui vendent du matériel d’art, et celle-ci est un vrai bijou, avec sa façade émeraude et son intérieur en bois sombre magnifiquement conservé. Dès que je passe tout près, je ne peux pas m’empêcher d’acheter beaucoup trop de carnets à croquis.»

L. Cornelissen & Son © billy luxton

cornelissen.com, 105 Great Russell Street.

4. Dover Street Market

C’est sans doute le concept store le plus célèbre de Londres, avec des marques telles que Comme des Garçons, Loewe, Balenciaga et Jil Sander. «On n’est jamais déçu, ici. Même en y allant tous les jours. J’aime m’y promener, en achevant ma balade par un thé et un gâteau de Rose Bakery, au dernier étage.»

doverstreetmarket.com, Haymarket.

5. IDEA

Une boutique légendaire, qui propose des livres d’art excentriques publiés par eux-mêmes, ainsi qu’un grand choix d’éditions d’occasion. «On ne peut visiter le lieu que sur rendez-vous, alors je fais souvent mes achats en ligne. Le choix est inégalable: livres anciens et rares sur le design, les intérieurs, les jardins, la photographie, etc.»

ideanow.online, 101 Wardour Street.

6. Bread by Bike

Cette boulangerie-café est spécialisée dans le pain au levain et la fermentation lente. «Lors de mes séjours à Londres, je promène mon chien Merlin jusqu’ici presque quotidiennement, comme un rituel matinal. Impossible de se lasser de leurs délicieuses pâtisseries…»

Bread by Bike © SDP

breadbybike.com, 30 Brecknock Road.

7. Noble Rot

Un bar à vin chaleureux sur Lamb’s Conduit Street, dans le quartier de Bloomsbury. «C’est un endroit merveilleux, avec une cuisine brillante mais sans chichis et une carte de vins fantastique. Les ingrédients proviennent des meilleurs producteurs du pays et sont sublimés. Le resto de quartier parfait.»

noblerot.co.uk, 51 Lamb’s Conduit Street.

8. Brunswick House

«Mon ami Jackson Boxer est aux fourneaux et il fait un excellent travail. Le cadre, un manoir géorgien du XVIIIe siècle, est magnifique et il abrite également le spécialiste des antiquités et des curiosités LASSCO. Emerveillement garanti.»

runswick House © alexander baxter

brunswickhouse.london, lassco.co.uk, 30 Wandsworth Road.

9. Sessions Arts Club

Ce restaurant mêle nourriture et art, accueillant régulièrement des spectacles, déployant une carte aux vibes arty et affichant une déco qui change chaque saison. «Un endroit très glamour, dont la star du spectacle est la cuisine hyper-élégante de Florence Knight.»

Sessions Arts Club © SDP

sessionsartsclub.com, 24 Clerkenwell Green.

Copenhague

La créatrice italienne Meme Marta Fagiuoli est la nouvelle Head of Womenswear du label scandinave Samsøe Samsøe. Elle a grandi quelque part entre l’Italie et les Etats-Unis, mais vit aujourd’hui dans la capitale danoise.

Meme Marta Fagiuoli © SDP

«Je vis dans le plus chouette quartier de Copenhague: Nørrebro, un lieu multiculturel, ce qui compte beaucoup pour moi. J’aime le côté «facile» de cette ville. Elle n’est pas trop grande, et tout est accessible à pied ou à vélo. En fin de journée, on se baigne dans le port ou on se promène dans les nombreux parcs. Ces cinq dernières années, Copenhague a souvent été sous les feux de la rampe en termes de qualité de vie, de durabilité, de mode et de design. Cette attention a apporté une énergie positive et attiré de nouveaux habitants possédant une vision neuve sur notre ADN urbain, ce qui est toujours bon pour une ville.»

1. Acne Archive

Un lieu phare pour les fans de la maison de couture suédoise Acne Studios, avec pièces d’anciennes collections, échantillons ou vêtements d’occasion. «Je vis au coin de la rue… hélas, car c’est mauvais pour mon compte en banque!»

acnestudios.com, Elmegade 21.

2. Pastis

Pour goûter une cuisine de bistrot à l’ancienne, dont les plats sont transformés en œuvres d’art. «The place to be pour un steak-frites ou la pêche du jour.»

bistro-pastis.dk, Gothersgade 52.

3. Det Grønne Loppemarked

Le meilleur marché aux puces du quartier de Nørrebro où vit Meme Fagiuoli. «C’est bien plus qu’une simple brocante: on peut aussi acheter des légumes bio, du pain au levain ou un petit-déjeuner végan. L’endroit soutient les entrepreneurs locaux et le quartier en général.»

Det Grønne Loppemarked © ZINNA BRIGH MACEOCHAIDH

detgroenneloppemarked.dk, Jagtvej 16.

4. Samsøe Samsøe

Copenhague compte pas moins de neuf boutiques Samsøe Samsøe. C’est aussi la ville où les frères Klaus et Preben Samsøe ont ouvert leur première adresse en 1993. «La collection de la prochaine saison s’intitule Past Present Future. Nous voulons respecter l’âme de la marque, mais aussi proposer une histoire contemporaine, en mettant l’accent sur différentes coupes et silhouettes qui conviennent à un large éventail de morphologies.»

Samsøe Samsøe © ED GUMUCHIAN

samsoe.com

5. Damernes Magasin

Sans aucun doute la boutique idéale pour les touristes qui souhaitent découvrir les marques de mode scandinaves. «Tine Falken, la propriétaire, est une amie. Elle vend aussi des produits Mantle, une marque fantastique de soins de la peau à base de CBD.»

Damernes Magasin © SDP

damernes-magasin.com, Jægersborggade 29.

6. Dzidra

«Le restaurant Dzidra est tenu par les sympathiques Izabella et Andreas. Ils servent de délicieux plats pour le petit-déjeuner et le déjeuner, dans un espace où règne une énergie fraîche et positive. Ils organisent également des ateliers avec des artistes.»

dzidra.dk, Baldersgade 8.

7. Casamadre

Meme Marta Fagiuoli dirige le restaurant italien Casamadre à Copenhague avec son partenaire Riccardo Giraldo. «En Italie, tout le monde a un resto préféré, où les propriétaires connaissent votre prénom, où vous allez quand vous n’avez pas envie de cuisiner et où vous restez toujours plus longtemps que prévu. C’est ce type d’adresse familiale que nous voulons proposer ici. Riccardo cuisine en toute simplicité mais avec goût et avec des ingrédients locaux. Nous avons aussi la meilleure équipe du monde, qui est le cœur de Casamadre.»

casamadrerestaurant.com, Tagensvej 67.

8. Louisiana Museum

Situé à 30 minutes au nord de la ville, ce lieu est considéré comme le plus important musée d’art moderne du Danemark. «Pour moi, c’est certainement l’un des plus beaux musées de la région. L’emplacement est fantastique: il est entouré d’une forêt et planté juste au bord de l’Øresund, la voie navigable entre le Danemark et la Suède.»

Louisiana Museum © SDP

louisiana.dk, Strandvej 13, 3050 Humlebæk

9. Studio x

Cette boutique de décoration intérieure a des allures de galerie. L’endroit propose des objets design de grandes marques comme e15, Flos et Serax, mais aussi des labels moins connus comme Magniberg et Iris Hantverk.

Studio x © SDP

studiox.dk, Dronningens Tværgade 50.