Les secrets du parc national de La Vjosa: « Vous pouvez comparer l’Albanie à la Croatie d’il y a dix ans »

Direction l’Albanie et le parc national de La Vjosa, en compagnie d’un expert de ce territoire de 13.000 hectares, encore méconnu du grand public, pour nous en révéler les secrets.

OÙ : De la frontière avec la Grèce dans le sud jusqu’à la côte adriatique à l’ouest. SUPERFICIE : 13 000 hectares. MAMMIFÈRES REMARQUABLES : Ours brun, loutre, loup et lynx. OISEAUX : Vautours, pélican frisé, flamant rose. NOUVEAUTÉ : La Vjosa a été reconnue parc national en mars dernier après des années de lutte des habitants contre un projet de centrales hydroélectriques.

Arben Molla gère Liria Travel, un tour-opérateur belge qui organise principalement des voyages en Albanie. Il est originaire du pays, où il passe au moins la moitié de l’année.

Pourquoi le statut de parc national accordé à la Vjosa est une nouvelle si importante?

«Les habitants – avec l’aide d’organisations comme Patagonia – se sont battus pendant dix ans pour ça. Il y avait un plan de centrales hydrauliques. Celles-ci auraient altéré l’écosystème, mais elles auraient aussi apporté une prospérité économique. Lorsque des stars comme Leonardo DiCaprio ont abordé le problème sur Instagram, tout s’est emballé. On espère que le parc fera venir des touristes qui, à leur tour, compenseront les pertes économiques.»

Pourquoi faut-il y aller?

«Tout d’abord parce que la nature y est à couper le souffle. A certains endroits, la rivière a une largeur de deux kilomètres et l’on est entouré de collines verdoyantes aussi loin qu’on puisse voir. Maintenant que le statut de parc national est accordé, le gouvernement a des projets pour des infrastructures supplémentaires et cela demandera peut-être d’en payer l’accès. La Vjosa est déjà une destination prisée de tous les Albanais. On estime que dans cinq ans, le tourisme aura doublé… donc je n’attendrais pas trop!»

«Avec un vol direct vers la capitale Tirana et, de là, en roulant quelques heures en voiture.»

Des endroits à ne pas rater?

«Përmet et Apollonia. Le premier est une petite ville au bord du fleuve Vjosa, un point de départ idéal pour faire du rafting, du vélo, des balades… Et dans le deuxième, se trouvent aussi des ruines de la Grèce antique.»

Un dernier conseil?

«Visiter la Farma Sotira, une ferme où se cultive à peu près tout ce que vous pouvez imaginer, des légumes au raisin, avec aussi des poules et des moutons.»

L’Albanie est-elle une destination touristique sous- estimée?

«Avant, oui, certainement, mais le tourisme est en train d’exploser. On construit des routes, des hôtels… L’ADN touristique change à toute vitesse. On peut comparer ça à la Croatie d’il y a dix ans.»

Lire aussi: Direction la Croatie: les 101 merveilles de Dalmatie, à découvrir au fil du train et du ferry

Quel cliché sur le pays faut-il démonter?

«Beaucoup de gens imaginent l’Albanie comme un pays communiste, avec des bâtiments à la Tchernobyl, ce genre de choses. Mais le communisme fait partie de notre passé, ce n’est plus du tout l’Albanie d’aujourd’hui.»

liriatravel.be, vjosanationalpark.al

Lire aussi: Trois parcs nationaux d’exception, vus par ceux qui les connaissent le mieux, bons plans inclus