Un Belge parmi les lauréats du plus grand concours de photo du monde (en images)

Vous ne connaissez pas encore le travail du photographe et baroudeur Pascal Mannaerts ? On vous offre ici une chance de découvrir les splendides clichés de ce gaillard dont l’une des photos a été primée par le magazine… PHOTO

C’était il y a quelques semaines à peine. Sur sa page Facebook, Pascal Mannaerts était fier de poser à côté du prestigieux magazine PHOTO, et pour cause : le Bruxellois figurait parmi les lauréats du « plus grand concours de photo du monde ». Un concours qui existe depuis 1976, et auquel participent des photographes des quatre coins du globe. Cette année, pas moins de 15 588 participants ont tenté leur chance…

La photo qui a tapé dans l’œil du jury fait partie de la catégorie « Témoins d’un monde ». Elle symbolise à elle-seule l’ambition de Pascal Mannaerts : placer l’humain au centre de son art, et en projetant sur lui autant de lumière que possible. Puisque le monde est morose, Pascal Mannaerts tient à lui donner un peu d’éclat. Et puisqu’on a parfois l’impression que tout est gris, le photographe n’immortalise rien d’autre que des parenthèses de couleurs qui sont les fruits de rencontres souriantes.

Le cliché n’est pas seulement magnifique : il reflète les émotions que Pascal Mannaerts s’en va chercher lors de chacun de ses voyages. Sur le cliché récompensé, on est au cœur de l’Inde, et plus particulièrement dans un mausolée musulman de New Delhi. Un pays que le reporter ne connaît que trop bien : depuis qu’il parcourt le monde pour Geo, la BBC, Lonely Planet ou National Geographic, il y retourne régulièrement, épaté par les puissants contrastes de cette contrée vibrante. Rien que pour les yeux, celui qui publiait en 2017 le livre Parchemins d’ailleurs (on en avait même parlé dans nos pages !) nous a offert quelques photos extraites de son copieux portfolio. Leur point commun ? L’Inde, bien sûr…

Son site Web : parcheminsdailleurs.com

Temple de Shitala, Varanasi
Les veuves de Vrindavan célébrent la Holi
Rassemblement à la Dargah de Nizzamuddin, Delhi
Portrait d'un saddhu, ascète et homme saint de l'Hindouisme
Une mère et son enfant dans les rues de Pushkar
Rencontre avec un swami à Jodhpur
Sérénité au baoli de Bundi
Vendeur de fleurs sur le lac Dal, au Cachemire
Nonne bouddhiste au monastère de Thiksey, au Ladakh
Début de journée sur les rives du Gange sacré à Varanasi
Holi dans le temple de Banke Bihari, en Uttar Pradesh
Dame Meghwal du Gujarat
Portrait de Lalita à l'ashram de Meera Sahbhagni
Rajasthanis à la foire aux chameaux de Pushkar
Tsiring Galzom pose avec le costume traditionnel brokpa dans son village de l'Himalaya
Rencontre avec les Brokpas, une communauté du bout du monde dans l'Himalaya

