On a visité Montréal, métropole plus ardente que jamais

Qualité de vie unique, adresses gourmandes, moyens de transport au top, grands espaces, design audacieux ou street art épatant… Montréal n’est pas le genre de ville qui déçoit. On y a dégoté les musts du moment… et les musts tout court.

De la rive de l’île de Sainte-Hélène, la vue embrasse la skyline qui se détache à l’arrière du Saint-Laurent. Sur l’île même, quelques beaux vestiges de l’Expo universelle qui s’y est tenue en 1967: la Biosphère, dôme géodésique aux allures très actuelles, édifié pour l’ancien pavillon US, et le pavillon du Québec, aujourd’hui casino. Sur la pointe ouest, une immense sculpture de Calder – L’Homme – salue le fleuve. Le charme, ici, opère en quelques instants. Il faut dire que Montréal maîtrise l’art de séduire ses hôtes…

—POUR MANGER

LOV

Pour un lunch digne de ce nom, rendez-vous chez Lov, une adresse 100% végé qui séduit par la diversité et les goûts de mets tels que le cheeseburger à la mozzarella végane ou le cari coco à la courge butternut rôtie, carottes anciennes.

Lov, 464, rue McGill, station square Victoria. lov.com

MARCHÉ JEAN-TALON

Imparable: un saut au marché Jean-Talon, spécialisé dans les produits frais. Ristoranti, trattorie, pasticcerie… Il ne faut pas longtemps pour réaliser qu’on est ici dans la Petite Italie. Entre emplettes et ristretto, on y passe un très doux moment.

L’USINE DE SPAGHETTI

Après une longue journée de promenade, rien de tel qu’un bon repas copieux. On suggère fortement un détour par L’usine de spaghetti, où l’on déguste – par exemple – des pâtes au homard dans un cadre boisé et chaleureux.

L’Usine de Spaghetti, 273, rue Saint-Paul E. lusinedespaghettimtl.com

O’THYM

C’est un repas plein de surprises qui est servi chez O’Thym. Végé ou pas, les plats témoignent de la créativité du chef qui transforme avec brio des mets inhabituels et locaux tels que des fougères, du rutabaga, de l’hémérocalle ou des pétoncles canadiens. Autre particularité: ici, on amène son vin ou sa bière, comme le proposent d’ailleurs de plus en plus d’adresses québécoises.



O’Thym, 1112, bd. Maisonneuve E. othym.com

CENTRAL

L’expression «l’embarras du choix» a sûrement été inventée pour le Central, qui permet de choisir entre vingt-cinq kiosques à la cuisine signature. L’objectif de cette halle où l’on croise les enseignes de tous les restaurateurs émergents de la scène food montréalaise: mettre la gastronomie à portée de toutes les bourses. Côté boissons? Cocktails, bières artisanales ou vins nature rassemblent également les tendances du moment.

Central, 30, rue Sainte-Catherine O. lecentral.ca

BIVOUAC

Envie d’une petite expérience gastronomique? Direction le Bivouac pour un repas de cuisine boréale. Situé au 6e étage du Double Tree (la terrasse offre une vue inoubliable), il est tenu par un chef français qui fait appel aux meilleurs producteurs locaux et à tout ce que la forêt du Grand Nord a de meilleur à offrir.



Bivouac, 1255, rue Jeanne Mance. restaurantbivouac.com

—PAUSES CULTURE

POINTE-À-CALLIÈRE

Cap sur les rues de la vieille ville et du port. D’abord pour y visiter la passionnante et interactive Cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, installée à l’endroit précis où fut fondée la ville. Ensuite pour télécharger l’appli gratuite «Montréal en histoires» et suivre le parcours en vingt-sept tableaux – le plus long du monde – fait de projections extérieures et d’expérience de réalité augmentée.

pacmusee.qc.ca

montrealenhistoires.com

QUARTIER OLYMPIQUE

Direction le quartier olympique, station Pie-IX, où se sont tenus les J.O. de 1976, pour découvrir un stade devenu un authentique symbole de Montréal. La raison: il arbore la plus haute tour inclinée du monde. Des guides accompagnent les visiteurs et partagent tant les détails techniques de sa construction que des anecdotes glanées au fil des ans.

PHI FOUNDATION

Du côté de la Fondation PHI, c’est l’art contemporain qui est à l’honneur, sous forme d’expos et d’expériences percutantes. L’entrée est libre et la visite guidée passionnante. En ce moment? Conditions d’utilisation présente des œuvres explorant l’impact de la technologie sur les identités humaines et collectives.

451 et 465, rue Saint-Jean. fondation.phi.ca

CENTRE DE COMMERCE MONDIAL

On prend le métro en direction du square Victoria afin de pénétrer le très réussi Centre de Commerce Mondial de Montréal, qui fait partie du RESO. Son imposante verrière abrite plusieurs édifices historiques et une partie d’une ancienne ruelle, mais aussi une majestueuse fontaine, une portion du mur de Berlin et une murale intitulée Circulations. A noter: à la fin de l’hiver, les couloirs du RESO se transforment en une immense galerie d’exposition sur une dizaine de kilomètres.

artsouterrain.com

—À SIROTER

BREWSKEY

Que ce soit en terrasse ou à l’intérieur, on s’installe à côté des cuves de la microbrasserie BreWskey, posée dans l’ancien bâtiment du Marché Bonsecours qui servit un temps d’hôtel de ville. Au menu: en-cas typiquement québécois et choix de bières maison dont d’excellentes IPA.

BreWskey, 385, rue de la Commune. brewskey.ca

CHAT L’HEUREUX

Pour boire un verre en mode insolite, direction le Chat l’heureux, le premier bar à chats en date de Montréal. Au programme: une agréable séance de ronronthérapie à compléter, pourquoi pas, par un petit lunch en compagnie d’irrésistibles félins…



Chat l’Heureux, 172, Duluth Est. cafechatlheureux.com

FOUFOUNES ÉLECTRIQUES

A la nuit tombée, une escale s’impose aux Foufounes électriques, bar et salle de concert légendaire, temple de la culture underground depuis les années 80. La bière y coule à flots, dans un décor à la fois chic et choc.



Foufounes électriques, 87, rue Sainte-Catherine E. foufouneselectriques.com

Dès le retour des beaux jours, les rues du Village s’ouvrent aux piétons. © jamshed-khedri-R41BlweGsLU-unsplash

—FLÂNERIES

PLATEAU-MONT ROYAL

Pour une balade insolite, on s’en va se perdre dans le quartier jeune et arty de Plateau-Mont Royal. Bars, boutiques, librairies et restaurants y côtoient d’anciennes usines textiles et des églises transformées en copropriétés. On y passe d’artères commerçantes animées à de charmantes rues aux maisons colorées et aux escaliers en spirale. Montréal est même la capitale mondiale des escaliers extérieurs (mais aussi des balcons), qu’ils soient droits, simples ou doubles, en forme de L ou de S. La raison est simple: installés à l’intérieur, ils provoqueraient une trop grande déperdition de chaleur.

© Sylvie Li @ shoot Studio – Tourisme Montréal

MURAL

Plus de 1 000 œuvres d’art public sont dispersées aux quatre coins de l’île de Montréal. Depuis quelques années, il existe même un festival qui laisse ses traces sur de nombreuses façades: Mural, qui a transformé la ville en vaste musée à ciel ouvert, notamment du côté du boulevard Saint-Laurent et du quartier de Plateau-Mont-Royal. Les styles varient, tantôt provocateurs, tantôt poétiques. La fresque la plus célèbre représente Leonard Cohen, natif de Montréal. Elle est située rue Crescent, mais on peut aussi l’admirer depuis le mont Royal.

La Biosphère, tout en élégance et en légèreté, s’illumine dès la tombée du jour. © Getty images

PLANÉTARIUM RIO TINTO ALCAN

A côté du Biodôme, le planétarium Rio Tinto Alcan vaut le détour pour son design audacieux, ses dômes d’acier étincelant et ses projections immersives dernier cri. S’il fait beau, on prolonge clairement la promenade, pour au moins deux bonnes heures, à travers le jardin botanique, classé parmi les plus beaux du monde.

espacepourlavie.ca

—SUR LE POUCE

FAIRMOUNT BAGEL ET DROGHERIA FINE

Dans le quartier cosmopolite de Mile End, on fait pas mal de trouvailles vintage, notamment en friperie. Mais on goûte surtout aux célèbres bagels montréalais chez Fairmount Bagel, une institution… ouverte 24h/24 et 7j/7. Bon à savoir: ces petits pains, ici, sont bouillis dans une eau sucrée au miel et ensuite cuits au four à bois. Sinon, juste à côté, la célèbre Drogheria Fine, tenue par la famille Gattuso, est réputée pour ses sauces tomate de la nonna et ses gnocchis à emporter contre quelques dollars.

68 et 74, av. Fairmount O.

Venu d’Europe de l’Est, le bagel est devenu l’un des mets emblématiques de Montréal. © Alison Slattery – Two Food Photographers – Tourisme Montréal

—DE HAUT EN BAS

MONT ROYAL

Impossible de manquer l’ascension du Mont Royal, cette «montagne» de 223 mètres chapeautée de belvédères qui dominent toute la ville. Vue magnifique garantie depuis cette oasis de verdure dessinée par l’architecte du Central Park new-yorkais. On redescend par un escalier de précisément 256 marches.

OASIS

Autre extrême: en se rendant à l’espace immersif permanent OASIS, on pénètre le Palais des Congrès (accès métro Place d’Armes), qui fait partie du RESO, le plus grand ensemble souterrain de la planète. Ce dernier relie les immeubles et les stations de métro, permettant à la fois de se déplacer, d’aller au bureau, de manger ou de faire du shopping sans mettre la tête dehors. L’occasion de découvrir Nature légère de Claude Cormier, une installation surréaliste en forme de forêt rose. On se plonge ensuite dans l’expérience immersive Transformé actuellement proposée en première mondiale: huit récits dont le courage et l’empathie sont les thèmes centraux.

—INSOLITE

QUARTIER LATIN

Au cœur du quartier latin (l’université de Québec est voisine) qui s’articule autour des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine, les animations sont permanentes sur la place Gamelin, et ce tout au long de l’été. Juste à côté, le Village est le quartier gay de Montréal, où la rue Sainte-Catherine est entièrement rendue aux piétons et aux terrasses. Au 1436 de la rue Ataken, il faut absolument pousser la porte du club Rage pour rentrer dans la peau d’un bûcheron canadien et s’essayer au… lancer de haches sur cible. rageaxethrowing.com

AURA

Six soirs par semaine, un fabuleux spectacle son et lumière d’une rare beauté se tient à la Basilique Notre-Dame: Aura, imaginé par une start-up locale. Le show, d’une rare beauté, magnifie l’architecture de l’édifice. Réservation obligatoire.

Aura, une belle réussite mêlant avec goût l’ancien et le contemporain. © dr

LA GRANDE ROUE

En quête de fun et, surtout, d’une vue imprenable sur la ville et le fleuve? Embarquement sur la grande roue installée dans le joli port montréalais.

BOTA BOTA

Notre conseil: attendre la fin du séjour pour se poser au Bota Bota, un spa unique au monde. Installé sur un bateau dans le vieux port, il propose sauna, bain vapeur, massages, Jacuzzi ou piscine. Parfait pour une petite remise en forme après avoir enchaîné les kilomètres.

EN PRATIQUE Se renseigner – Tourisme Montréal: mtl.org Y aller – Vols directs Air Transat trois fois par semaine au départ de Bruxelles (de début juin à début octobre) ou chaque jour au départ de Paris CDG. Classes Club et Eco, avec possibilité de prendre l’option Plus pour plus de confort (bagage supplémentaire, sélection du siège et services prioritaires à l’aéroport). airtransat.be Se loger – A l’Adresse du Centre-ville. Une maison d’hôtes magnifiquement située proche du métro et de la gare des bus (qui relie l’aéroport en direct). Accueillants et peu avares en conseils de visites et de bonnes adresses, Robert et Nathalie sont des hôtes parfaits. 1673, rue Saint-Christophe. aladresseducentreville.com Se déplacer – Optez sans hésiter pour les abonnements aux transports publics de la STM (métro et bus). Pour 3 jours: 21,25 CAD (environ 15 euros). stm.info A lire – Simplissime Québec, publié par Hachette. Un guide complet mais qui va à l’essentiel et permet de monter rapidement un programme de visite efficace.

