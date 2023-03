Relax! Voici 7 hôtels avec spas, à deux pas de chez vous

Ces hôtels-là ont un petit quelque chose que les autres n’ont pas: un spa tout beau, tout neuf et tout confort, où l’on se fait chouchouter sans rechigner. On aurait pu les garder pour nous, mais on les a testés… pour vous.

Le domaine de Naxhelet, à Wanze

Idéal pour: Une déconnexion totale, loin des bruits et de de la pollution urbaine, dans un domaine de 85 hectares.

Cible: Les duos en quête de bien-être et qui attachent de l’importance à l’éco-conception des lieux qu’ils visitent.

L’expérience: De la grand-route que l’on quitte avec bonheur, on ne devine pas encore le corps du château-ferme magnifiquement restauré par Françoise et Bernard Jolly. Les anciennes bâtisses accueillent aujourd’hui un hôtel 4-étoiles comptant 35 chambres au design moderne et chaleureux. Certaines se prolongent en balcon ou en terrasse. La nôtre dispose même d’un Jacuzzi extérieur où nous nous promettons de nous glisser à la nuit tombée…

L’espace wellness (l’accès est inclus) est installé dans l’ex-écurie dont la voûte a été préservée. Il vient d’être entièrement rénové et propose un grand choix de saunas et hammams à différentes températures, une cabine de sels à infrarouges – «la» tendance beauté du moment –, une fontaine de glace pour les plus courageux et une douche à jets. Mais aussi une vaste piscine accessible dès 7 heures du matin pour les fans de longueurs méditatives.

Côté soins, Ludivine nous attend pour le «programme spéculoos»… aussi réconfortant que gourmand puisqu’il s’accompagne d’un sachet de biscuits cuits dans la boulangerie du domaine. Tout commence par un bain bouillonnant parfumé à l’huile de vanille. Sur le bord de la baignoire, un petit bonhomme couvert de minuscules points lumineux permet de suivre à la seconde près le chemin des jets qui s’attaquent à toutes les parties du corps. Les 20 minutes passent à toute vitesse. Place, ensuite, à un gommage corps au spéculoos et au gros sel. L’huile parfumée à la cannelle qui sert de liant au soin laisse sur la peau, douce comme jamais, un film protecteur après rinçage. On poursuit avec un long massage d’une heure, à l’huile chaude toujours, qui procure une détente profonde et laisse la peau, souvent en souffrance en hiver, parfaitement hydratée.

La suite Chapelle @Soline de Groeve

A noter: les massages Signature (25, 50 ou 90 minutes) sont réalisés avec une huile de colza bio cultivée sur les terres agricoles du Naxhelet. Ce goût pour le circuit court se retrouve aussi au restaurant, son menu de saison et ses suggestions à la carte truffées de produits locaux qui, le matin, ornent aussi le buffet du petit-déjeuner.

Le petit plus : Les amateurs de golf pendront plaisir à se laisser réveiller par le cliquetis du club frappant sur la balle… avant de se lancer eux-mêmes sur l’un des parcours entretenus de manière écoresponsable.

Dès 160 euros la nuit. Petit-déjeuner à 25 euros. Accès au wellness inclus dans le séjour. Délices aux spéculoos (120 minutes) à 165 euros. naxhelet.be

The Hotel, à Bruxelles

Idéal pour: Une pause zen dans l’un des quartiers les plus effervescents de Bruxelles, avec vue imprenable sur la capitale.

Cible: Les duos qui ont envie de combiner citytrip et moment de détente. Mais aussi le Bruxellois désireux de faire un break et d’épater sa moitié en lui montrant la ville sous un nouvel angle.

The Hotel, à Bruxelles © SDP

L’expérience: Pour une parenthèse enchantée, on ne songerait pas, a priori, à ce coin de la ville. Pourtant, c’est bien dans cette tour, qui ferait presque de l’ombre au palais de Justice, que la Bruxelloise que nous sommes a totalement lâché prise, selon l’expression consacrée. The Hotel, qui n’est plus Hilton depuis 2011, domine l’avenue de la Toison d’Or et la station Louise. La circulation, les magasins… Ça fourmille et on a qu’une envie: s’engouffrer dans ce lieu devenu mythique depuis que Barack Obama y a passé la nuit en 2014. Mais d’abord, direction l’institut Nadine Salembier, avec lequel l’hôtel a noué un partenariat pour proposer des retraites bien-être. Début des réjouissances dans l’intimité d’un hammam privé. Pour un petit shoot de vitamine D, la «douche solaire» permet de se mouiller allongé sur un banc chauffant, tout en profitant de la lumière artificielle du soleil. Notre hôtesse nous invite ensuite à rejoindre la salle de massage, puis nous enveloppe dans un cocon de serviettes. Les tables se mettent à vibrer doucement. On poursuit avec une heure et demie – peut-être plus, on perd toute notion du temps – de massage, du crâne aux orteils. Un soin visage avec masque plus tard, il nous faut atterrir… pour mieux redécoller. Direction le 16e étage cette fois, vers notre chambre. Waouh. C’est le genre d’onomatopées que vous avez du mal à contenir en découvrant pareille vue. Encore un petit effort et nous voici au 23e étage, à l’Urban fitness & spa, qui offre sauna, hammam et salle de sport avec vue panoramique sur tout Bruxelles. Après avoir admiré la frénésie urbaine d’en haut, il est chaudement recommandé de redescendre sur terre, au rez-de-chaussée, pour s’attabler au restaurant The Iris, avec une perspective plus apaisée sur le parc d’Egmont. Cocktails colorés, assiettes variées – on retiendra la cuisson au robata, un gril japonais – ravissent les yeux et les papilles.

The Hotel, à Bruxelles © SDP

Le petit plus: Le late check-out (jusqu’à 15 heures) qui permet de profiter sans se presser d’un petit-déjeuner fastueux au restaurant, face aux promeneurs – matinaux cette fois – du parc. Et d’enchaîner avec une séance de tapis de course, voire d’un sauna, tout là-haut, pour jouir encore un peu de ce panorama suspendu…

Dès 545 euros la nuit, avec petit-déjeuner, accès au wellness et deux heures de soin pour deux personnes chez Nadine Salembier. thehotel-brussels.be

Botanic Sanctuary, à Anvers

Idéal pour: Se faire dorloter dans un magnifique cadre historique.

Cible: Les citadins qui apprécient la cuisine étoilée et les spas raffinés, après une journée de promenade sur les pavés anversois.

Botanic Sanctuary, à Anvers © SDP

L’expérience: On est ici dans l’ancien Elzenveld abritant jadis un hôpital avec jardin botanique, chapelle et monastère. Le spa est le seul nouveau bâtiment du site. Réparti sur trois étages, il offre 1 000 m2 de détente avec saunas, salle infrarouge, zone de soins et piscine de 18 m de longueur avec vue sur le jardin. L’impressionnante verrière est une exigence de la ville, qui n’a autorisé la construction du spa qu’à la condition que les résidents de la rue Léopold aient les créneaux du couvent à portée de regard.

Les plantes et herbes médicinales jouent un rôle phare dans les 70 traitements proposés. Le soin Signature commence par une analyse presque médicale de votre peau et de votre santé, afin que le traitement soit adapté à vos besoins personnels. Au bout d’une heure, la peau est reposée, particulièrement la partie «sous les yeux» sur laquelle le soin s’est concentré.

Tout aussi apaisantes, les 108 chambres de l’hôtel sont réparties dans cinq bâtiments soigneusement réhabilités. Nous avons logé dans l’ancien monastère du XVIIe siècle, dont les couloirs ont conservé leur carrelage d’origine et où le toit en bois n’a pas bougé. La chambre? Un décor sobre mais luxueusement meublé, où le lit fait office d’autel central et où les fenêtres donnent sur le jardin.

Le petit-déjeuner n’est pas inclus dans le prix de la chambre et est assez cher… mais il mérite de casser sa tirelire. Le vaste et copieux buffet propose notamment des fromages de Van Tricht, des charcuteries de Dierendonck et des crêpes de Roger van Damme. Quant au menu «à la carte», il a été élaboré par le chef étoilé Wouter Van Tichelen.

Le petit plus: Pourquoi aller chercher ailleurs dans la ville ce qui se trouve ici en mille fois mieux? L’hôtel dispose de cinq restaurants, dont trois sont étoilés au Michelin. Et pour commencer (ou finir?) la soirée, direction le Henry’s Bar, dont la carte est supervisée par le célèbre sommelier Jurgen Lijcops. Notre choix s’est porté sur le Singapore Sling, fortement recommandé aux amateurs de cocktails à base de gin.

Dès 325 euros la nuit. Petit-déjeuner à 60 euros par personne. Soin Signature à 135 euros. botanicantwerp.be

Mais encore? De l’ancienne chapelle dans laquelle elles ont trouvé place, les chambres du Martin’s Dream ont conservé des détails architecturaux surprenants – vitraux, fenêtre en rosaces… – alliés à tout le confort moderne, certaines avec une vue imprenable sur le beffroi montois. Le spa (hammam, sauna, Jacuzzi qui peut être privatisé) de cet hôtel 4-étoiles offre aussi une large gamme de rituels de beauté dispensés par les marques Cinq Mondes ou Deep Nature. Le package Martin’Sleep & Massage combine une nuit en chambre double avec petit-déjeuner et un massage oriental de 50 minutes (Cinq Mondes), à partir de 319 euros. martinshotel.com Petite incursion au-delà de la frontière française pour découvrir un Château de Wallerand luxueux et chargé d’histoire. Situé en bordure de Meuse, cet hôtel 4-étoiles intimiste – il n’y que 10 chambres à la déco de style scandinave – propose une offre hôtelière soignée qui dispose également d’un bel espace bien-être regroupant sauna et hammam, bassin de relaxation et cabines de soins pratiqués avec la gamme Pure Altitude. Un large choix de packages permet de combiner détente et gastronomie, voire d’ajouter une balade à vélo ou en bateau électrique. L’offre De Quite comporte la nuit en chambre double, le petit-déjeuner, deux heures de wellness et un soin visage de 25 minutes à partir de 300 euros. chateaudewallerand.com C’est à l’architecte Vincent Van Duysen que l’on doit la rénovation de cet ancien couvent des augustins. Son nom, August, est d’ailleurs un petit clin d’œil aux origines monacales de ce sanctuaire 5-étoiles. L’espace bien-être, ouvert également aux non-résidents de l’hôtel, se réserve de manière privative. Son point fort: le bassin de nage naturel, accessible aux beaux jours et pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. La zone wellness comprend aussi un sauna et un hammam, une fontaine de glace, une douche extérieure et une zone de relaxation. August propose un package Experience comprenant un accès au spa de deux heures, un repas 4-services, une coupe de champagne, une nuit à l’hôtel avec petit-déjeuner et check-out tardif, à partir de 719 euros pour deux personnes. august-antwerp.com Difficile d’imaginer que le resort 4-étoiles Dolce La Hulpe installé au cœur de la forêt de Soignes a un jour accueilli le centre de recherche d’IBM. Une piscine intérieure chauffée à 28 °C qui, l’été, donne sur une terrasse ensoleillée, est accessible aux clients de l’hôtel ainsi que le sauna et le hammam de l’espace wellness. Un très vaste spa Cinq Mondes, accessible uniquement aux plus de 18 ans, complète également l’offre bien-être. Plusieurs types de séjours détente sont proposés. L’offre Dolce Spa Break qui combine la nuit en chambre double avec petit-déjeuner américain, 45 minutes d’accès à l’espace wellness, un départ tardif à 15 heures et un soin Cinq Mondes de 50 minutes au choix par personne tourne autour des 400 euros selon les dates. dolcelahulpe.com

