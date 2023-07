Train de nuit: l’Orient Express Bruxelles-Venise sur les rails

C’est l’un des moyen de transport mythique depuis 140 ans: l’Orient Express, invention belge qui fait rimer voyage en train avec luxe absolu, reliera bientôt Bruxelles à Venise. En voiture!

L’Orient Express a vu le jour en 1883, lancé par la Compagnie Internationale des Wagons Lits (CIWL) mais imaginé par un Belge, Georges Nagelmackers, industriel au nez fin qui avait découvert le concept des wagons-lits lors d’un séjour aux États-Unis. Depuis, ce train de légende n’a de cesse de faire fantasmer.

Le train original n’existe plus mais plusieurs compagnies de train proposent désormais des itinéraires similaires dans un confort reprenant l’esprit de légende du mythique train.

Ainsi la compagnie Belmond Train qui lancera son Simplon-Orient-Express au départ de Bruxelles-Midi, en avril et juillet 2024. On sait déjà que le train quittera le quai de la capitale belge vers 15h, pour traverser la Suisse et ses décors alpins, ainsi que les montagnes italiennes, avant d’aborder la Sérénisssime le lendemain vers 19h.

Soit un voyage d’un peu plus d’une journée dans une ambiance rétro et luxueuse, un décor aussi élégant que confortable, rythmé par des repas gastronomiques quatre services signés Jean Imbert, star des jeunes chefs français.

Un rêve pour les fans de ce train de légende ou d’Agatha Christie qui en fit le théatre d’un de ses romans, qui a un certain coût: presque 5.500 euros par personne.

