Une nouvelle plage nudiste sur la côte belge à l'étude, si aucune "activité périphérique" n'empiète sur les dunes

La Fédération belge de Naturisme (FBN) est demandeuse depuis longtemps déjà d'une deuxième plage nudiste à la côte en plus de celle existant à Bredene. Elle a d'ailleurs elle-même mis en avant l'option de Westende (à partir de Saint-Laurent (Sint-Laureins) en direction de Nieuport.

Selon l'Agence flamande pour la nature et la forêt (Agentschap voor Natuur en Bos), il existe un problème potentiel avec les "activités périphériques" dans les dunes, explique Joke Schauvliege dans sa réponse. L'organisme environnemental souligne l'existence d'une "végétation de dunes rares" et de possibles lieux de reproduction de l'alouette huppée. Cette espèce a disparu le long de la côte en raison d'une "pression récréative trop importante". "Ce n'est que lorsqu'il sera possible de garantir que les 'activités périphériques', telles que nous les connaissons aujourd'hui à Bredene, ne se développeront pas à Middelkerke qu'une plage nudiste pourra être envisagée ici", affirme la ministre flamande.

Il n'est en tous les cas pas question d'une décision dans un dossier concret. "Après tout, aucune demande en la matière n'a encore été soumise", résume-t-on à son cabinet.