Astuces pour atteindre le Zéro déchet

On l'appelle le jour du dépassement de la Terre - ou Earth overshoot day en anglais. À partir de ce mercredi, les ressources naturelles sont insuffisantes pour le reste de l'année. Le jour fatidique avance d'année en année. Il y a un an, c'était le 3 août. Et encore, nous pouvons nous estimer (presque) heureux si l'on regarde la consommation de certains pays. Si le monde vivait à l'allure des Australiens, il ne nous faudrait pas moins de 5,2 planètes Terre pour subvenir à nos besoins.

How many Earths would we need if everyone in the world lived the average lifestyle in your country? https://t.co/p2guqBNBJo #movethedate pic.twitter.com/jMWmc4AbY2 -- Footprint Network (@EndOvershoot) July 27, 2017

S'il faut prendre conscience de la nécessité d'un changement, c'est maintenant. Le "zéro déchet" peut contribuer à réduire la consommation de chacun. Mais plus qu'une pratique, c'est un mode de vie qui s'accompagne d'une vraie volonté. On vous donne quelques astuces très simples et qui peuvent soulager votre conscience. L'important est d'adopter ce qui est à votre portée sans que cela devienne une véritable contrainte.

La plus belle pour sortir

La salle de bain regorge de produits destinés à la moindre petite partie de votre corps. Toutes les parties. Ce qui veut dire que les emballages affluent. Une solution pratique et durable : les cosmétiques solides. Que ce soit le dentifrice, le déodorant, le shampoing et même l'après-shampoing, tout est déclinable en matière compacte.

Le dentifrice

Le shampoing

Le déodorant

Et pour ce qui ne l'est pas, comme les règles par exemple, il existe la cup menstruelle. Désormais connue de toutes, c'est l'alternative écolo à la serviette hygiénique et au tampon.

Pour les messieurs, le rituel du rasage peut également être zéro déchet grâce à quelques astuces à découvrir en cliquant ici.

Acheter, mais ne pas surconsommer

Le supermarché est le lieu de toutes les tentations. Résistez aux dizaines de paquets de biscuits qui vous guettent et tournez-vous vers le en vrac. Beaucoup d'enseignes l'ont déjà adopté pour les céréales, les pâtes ou les fruits secs, par exemple. Si vous souhaitez aller plus loin, direction les épiceries bio. La qualité ne sera que meilleure et le vrac y est souvent bien plus développé. Apportez vos bocaux ou boîtes pour faire vos courses. Il sera d'ailleurs plus simple de les ranger en rentrant à la maison. Les sacs plastiques sont aussi évidemment à bannir, donc prévoyez un tote-bag (sac en tissu) ou un caddie si vous êtes à pied.

On ne jette pas, on cuisine

Tout ce qui est dans votre frigo peut se cuisiner. Or souvent c'est la fainéantise qui domine. On achète les produits que l'on souhaite sans réellement réfléchir à comment les utiliser et les conserver. Des astuces anti-gaspi existent pour recycler vos repas ou aliments proches de la péremption. Il faut juste un peu d'organisation et le tour est joué. Sachez ce qu'il y a votre frigo, comment conserver vos aliments et organisez un minimum vos menus. Sans suivre un planning à la lettre, vous devez pouvoir mixer et associer vos aliments. S'il vous reste des légumes et des oeufs, faites un gratin. N'oubliez pas les soupes l'hiver et les smoothies l'été pour les fruits et légumes un peu passés. Les plats cuisinés sont aussi un excellent allié anti-gaspi. Un peu de poulet et de poivrons ? C'est parfait pour un risotto ou un poulet basquaise. Si réellement vous êtes en panne d'imagination, recherchez des recettes "minute" sur internet avec ce qu'il vous reste.

À la mode écolo

Vous connaissez les dernières collections mode, les dernières tendances ? Le zéro déchet s'applique aussi à vous. Le vintage est de retour depuis plusieurs saisons et les friperies restent le meilleur endroit pour dénicher des bijoux oubliés. Très peu coûteux, souvent bien moins que les grandes enseignes de prêt-à-porter, les friperies regorgent de vêtements redevenus à la mode. Mieux encore, votre propre mère peut avoir une pièce cachée au fond de son armoire comme un vieux jean taille haute ou une veste en cuir.

Si elle n'en possède pas, elle a sûrement gardé vos anciens habits de bébé. Inutile donc de parcourir les magasins durant votre grossesse. Les trésors familiaux sont nombreux et possèdent même un petit côté tradition et héritage que l'on souhaite faire perdurer.

Enfin, si vous êtes une adepte du "do it yourself", vous allez adorer vous initier à la couture. Des ateliers couture poussent un peu partout en Belgique et les livres pour débutants ont pris les rayons d'assaut. Définitivement une expérience à tenter, ne serait-ce que pour la fierté de porter une pièce conçue par ses petites mains.

Ophélie M.