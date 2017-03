Les 12 fruits et légumes les plus "riches" en pesticides (et les 10 les plus "pauvres")

Comme chaque année, l'Environmental Working Group (EWG) - think-tank basé en Amérique du Nord qui milite pour une alimentation plus saine -, a établi le classement des fruits et légumes contenant le plus de pesticides. Les 12 premiers de cette liste, baptisés les Dirty Dozen, écho aux 12 salopards cinématographiques, sont ceux présentant le nombre le plus élevé de ces substances. On y retrouve les productions de Dame Nature parmi les plus consommées par la population nord américaine, qui sont aussi les plus appréciées en de l'autre côté de l'Atlantique. La diversité des pesticides contenus dans un même aliment interpelle. Même si les quantités empêchent de parler de toxicité, nombreux sont les spécialistes à s'interroger sur la toxicité potentielle sur la santé de cet effet cocktail.

Le guide complet des fruits et légumes les plus riches en pesticides mais aussi les plus pauvres, est téléchargeable via ce lien.

A l'inverse, voici le top 10 des fruits et légumes les moins concentrés en pesticides en 2017 :

1 - le maïs

2 - l'avocat

3 - l'ananas

4 - le chou

5 - l'oignon

6 - les petits pois

7 - la papaye

8 - l'asperge

9 - la mangue

10 - l'aubergine