On a testé : 5 spas pour profiter pendant l'été

Les Thermes de Spa

Situé sur une colline surplombant la belle ville de Spa, le centre thermal est divisé en deux parties. La première comporte une imposante piscine en forme de coquillage, contenant jets d'eau et bains bouillonnants. La piscine principale est reliée à une piscine en plein air entourée de transats, ce qui est idéal pour profiter du soleil. Il y a présence d'une zone textile et d'une zone nudiste. Chacune possède un hammam et un sauna. Dans la partie nudiste, il est possible de prendre part à des cérémonies (séances de versements, etc.). Il y a également plusieurs espaces relaxation : l'un sous lumière infrarouge, un autre sous lumière de wood, ainsi qu'une salle de repos où vous pouvez bouquiner tout en admirant la magnifique vue sur la nature environnante. La seconde partie du centre est destinée aux soins payants. Cette zone contient pas moins de 60 cabines, chacune ayant sa propre fonction (balnéothérapie, soins du visage, soins du corps, massages, etc.).

Nous avons testé le bain carbogazeux. Il s'agit d'un bain d'eau chaude pétillante dans une baignoire de cuivre et d'une durée de 20 minutes. Le fer contenu dans l'eau associé au cuivre créerait une réaction chimique désinfectante rendant la peau douce et purifiée. Une fois dans l'eau, des millions de petites bulles se forment et se posent sur le corps. Cela favoriserait la circulation sanguine et apporterait une relaxation intense. Toutefois, toutes ces petites bulles chatouillant le corps font que cette expérience amuse davantage qu'elle ne détend. Nous avons également testé le soin du visage eau thermale Spa. Il comprend un nettoyage, un gommage, un massage manuel, un masque et, le plus étonnant de tout, un massage aux cuillères de porcelaine froides, offrant une alternance de chaud et de froid pas désagréable du tout. Pendant près d'une heure, ce soin destiné aux peaux sensibles procure un sentiment de plaisir et de relaxation intense.

Le spa est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à 21h, le vendredi de 9h à 22h et le dimanche de 9h à 20h - À partir de 31€ par personne pour la journée. www.thermesdespa.com

Waer Waters - Grand-Bigard

Waer Waters est un complexe situé à Grand-Bigard. Ce centre est tellement grand et offre tant de possibilités que même lorsqu'il y a beaucoup de gens, cela ne se ressent pas. L'endroit est moderne et sobre, décoré avec goût avec de la pierre et du bois, pour un environnement zen et relaxant. Les différentes infrastructures s'étendent à l'intérieur mais aussi à l'extérieur, ce qui est idéal pour profiter du beau temps en été. Vous pouvez par exemple vous baigner dans l'un des étangs naturels ou parfaire votre bronzage sur un transat. Le centre comporte une zone avec maillot et pour les moins pudiques, une zone nudiste. Chaque partie contient de nombreux saunas et hammams dans lesquels vous pouvez prendre part à diverses expériences aromathérapiques tout au long de la journée. Vous pouvez alors participer à des rituels et des séances de versements animés par les maîtres du sauna. Certaines de ces séances de versements sont très chaudes, voire parfois insupportables. Par exemple celles ayant lieu dans le hot sauna, le sauna le plus chaud du complexe. Veillez donc à vous renseigner sur la nature de la séance et sur l'endroit où elle a lieu afin d'être bien conscient du degré de chaleur dégagée avant de participer. Aussi, il ne faut surtout pas hésiter à quitter le sauna ou le hammam si vous sentez que vous avez trop chaud. Ce serait bête de faire un malaise lors de votre moment détente... Après chaque séance, un petit plaisir vous est offert par le maître du sauna, par exemple, un morceau de pamplemousse (pour les minéraux) ou du thé. Le centre comporte également de nombreux espaces de relaxation. Détendez-vous par exemple sur un lit à eau ou blottissez-vous dans un fauteuil au coin du feu. Enfin, il y a également la possibilité de réserver de nombreux soins tels que des soins du visage ou des traitements corporels, par exemple.

Le spa est ouvert 7/7 jours de 11h à 23h - À partir de 29€ par personne pour la journée. www.waerwaters.com

Le Domaine des Hautes Fagnes - Ovifat

Le Domaine des Hautes Fagnes vous ouvre les portes de son centre wellness Vita Natura, pour un moment de détente intense au coeur des Ardennes belges. Entièrement rénové en 2012, ce spa à l'ambiance intimiste et zen est composé d'une piscine intérieure entourée seulement d'une petite trentaine de transats. De ce fait, il n'y aura jamais trop de monde. De plus, afin de préserver le silence dans l'espace wellness, l'accès aux enfants est interdit avant 10h et après 16h. Tout est fait pour que votre séjour se passe dans le calme et la sérénité. Le spa comporte également un jacuzzi, un sauna, un hammam ainsi qu'une salle de repos avec une vue imprenable sur le magnifique parc. Vous pouvez bien sûr profiter du beau temps en dégustant une boisson sur la terrasse, en bronzant sur un transat, et pourquoi ne pas vous essayer au mini-golf? De plus, la région regorge de petites excursions à faire, telles que la visite du Signal de Botrange ou une virée kayak sur le Lac de Robertville. Vous pouvez bien évidemment réserver un soin dans l'une des magnifiques cabines au plafond étoilé. Il est également possible de le faire en duo. Nous avons testé le massage traditionnel du dos. D'une durée de 20 minutes, ce massage aux huiles essentielles était très agréable. Enfin, le domaine comporte un hôtel quatre étoiles où vous pouvez séjourner, pour un moment détente longue durée. S'il vous vient l'envie de réserver un séjour au Domaine des Hautes Fagnes, pensez à consulter leur site au préalable car ils font régulièrement des promotions qui en valent la peine.

L'espace wellness est ouvert 7/7 jours de 9h à 22h. L'espace soins est ouvert 7/7 jours de 9h à 18h - À partir de 20€ par personne pour la journée. www.dhf.be

Thermen R - Roeselare

Thermen R à Roeselare est un centre wellness exclusivement réservé à la clientèle nudiste. Maillots de bain interdits! Il s'agit d'un beau complexe à la décoration moderne et dans lequel la majorité des infrastructures sont à l'extérieur. En effet, en vous baladant dans le jardin, vous constaterez qu'il y a plusieurs chalets éparpillés un peu partout. Certains renferment des saunas, d'autres des hammams, etc. C'est pourquoi ce centre wellness est particulièrement conseillé en été. Il y a en tout six saunas, un hammam, un bain de vapeur ainsi qu'un jacuzzi en plein air. Des séances de versements sont organisées tout au long de la journée dans les différents saunas. Il y a également une piscine intérieure et une piscine extérieure, toutes deux chauffées à 30°. Si vous désirez prendre le soleil, des transats sont disposés sur une petite plage au bord de l'étang naturel. Vous pouvez également déguster une boisson ou manger un bout sur la terrasse. Comme toujours, il est bien sûr possible de réserver un soin, pour un moment détente complet.

Le spa est ouvert du jeudi au lundi de 11h à 22h - À partir de 31,95€ par personne pour la journée. www.thermen-r.be

Thermae - Grimbergen

Thermae Grimbergen est un manoir du XXe siècle aménagé en centre de wellness. Avec sa décoration orientale et ses palmiers, ce spa donne comme un goût de vacances. Au soleil sur un transat, on ne peut que profiter. Le centre est divisé en deux parties distinctes : l'une pour les personnes en maillot de bain, l'autre pour les nudistes. La partie maillot, appelée Sabai, comporte trois saunas, un hammam et un grand jacuzzi moitié intérieur, moitié extérieur. Il y a également une piscine en plein air, chauffée à 32°. La partie nudiste, Aquarius, contient 7 saunas, deux jacuzzis (l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur), ainsi qu'une piscine en plein air, chauffée elle aussi à 32°. Il y a également plusieurs espaces de relaxation. Depuis janvier 2016, il existe même deux mini-spas privés à louer sous réservation. Tout au long de la journée, des séances de versement et de gommage sont organisées dans les différents saunas et hammams, tant au Sabai qu'à l'Aquarius. Thermae Grimbergen propose aussi une large gamme de soins pour le visage et pour le corps. De plus, il est possible de loger sur place puisque le complexe possède son propre hôtel, pour un weekend bien-être bien mérité.

Le spa est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h30 à 23h et du vendredi au samedi de 10h30 à minuit - À partir de 26€ par personne pour la journée. www.thermae.com

Maureen Horlait