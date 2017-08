Le sucre fait-il vieillir ?

Danièle Gerkens, journaliste, a arrêté de manger du sucre pendant un an. De son expérience, elle a tiré un livre intitulé "Zéro sucre", dans lequel elle raconte son vécu et ses recherches liées au sucre.

Au bout de quelques semaines sans sucre, de plus en plus de personnes ont commencé à lui faire des compliments sur son teint et sa bonne mine. "Il y a quelques semaines déjà, un matin, je m'étais fait la réflexion que mon visage était plus lumineux que d'habitude", raconte Danièle Gerkens dans son livre. Elle s'est posé la question suivante : "arrêter le sucre ferait-il rajeunir ? Autrement dit, le sucre nous fait-il vieillir ?"

Pour répondre à cette question, la journaliste s'est penchée sur les études scientifiques qui existaient sur le sujet. En premier lieu, elle a constaté que les personnes diabétiques souffraient la plupart du temps (dans 71 % des cas) de maladies de la peau. Les scientifiques constatent donc qu'il y a un lien entre la quantité de sucre présente dans notre organisme et le développement de certaines maladies de la peau.

Cependant, on ne peut pas comparer le cas de personnes diabétiques à celui de personnes en bonne santé consommant du sucre. Mais d'autres études confirment également que le sucre, consommé de manière régulière, a un impact négatif sur les cellules de notre peau. Et cela pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, lorsque notre foie est surstimulé par trop de sucre, il est moins efficace dans l'élimination des autres toxines. Il va donc rapidement s'encrasser et "cela se verra vite au niveau du teint qui peut jaunir ou se brouiller", prévient le docteur Nicolas Zamaria, médecin biologiste, spécialiste en micronutrition et stress oxydatif.

Ensuite, le sucre a un effet inflammatoire sur l'organisme qui entraine une oxydation forte. Il s'agit d'un cercle vicieux qui entraine des rougeurs, des tâches pigmentaires et des boutons.

Enfin, le sucre a un impact direct sur nos cellules via la "glycation", qui a pour effet de "caraméliser" le sucre sur les fibres qui soutiennent la peau. Ce qui a pour effet de faire apparaitre des rides. Ce phénomène entraine également la mort prématurée de nos cellules. La recherche cosmétique s'y intéresse d'ailleurs de près depuis plusieurs années.

Mauvaise nouvelle donc pour celles d'entre vous qui sont accros à la pâtisserie et au chocolat. Plus vous mangez du sucre, plus les effets sur votre peau risquent de s'en faire ressentir.

Il ne faut pas pour autant accuser le sucre d'être responsable de tous les maux. Le vieillissement dépend effectivement de nombreux facteurs : soleil, tabac, mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil, etc. Il est néanmoins intéressant de savoir que la consommation du sucre a elle aussi un impact.