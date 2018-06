Nos conseils pour bronzer malin et mettre son teint en valeur

Du soleil, on se promet désormais de ne prendre que le meilleur. On prépare sa peau pour éviter de forcer la dose les premiers jours. On prend même plaisir à appliquer sa crème solaire grâce à de nouvelles textures fun et sensuelles. Et côté make-up, c'est le moment de réveiller la naïade qui sommeille en nous.