Osez le bun à la Stromae

Inspiré par le "male bun" qu'affiche désormais Paul Van Haver, alias Stroame, ce chignon porté sur l'avant a fait sensation au Bon Marché le 6 avril dernier lors du défilé organisé par le collectif Mosaert pour présenter sa cinquième capsule. La bande-son composée pour l'occasion sort ce mercredi 25 avril.

Quant à la coiffure du show, elle a été choisie et imaginée par le "maestro" et sa femme Coralie Barbier, en collaboration avec Premier Studio. "Cette association avec Mosaert nous a semblé tout de suite évidente, explique Jean-Philippe Beaupied, co-fondateur du salon de coiffure bruxellois. Coralie est une amie de longue date, une styliste talentueuse et une personne vraie. Elle et Paul ont une vision très précise et un univers unique ".

En pratique, rien de bien sorcier pour détourner ce look et le féminiser. A condition toutefois d'avoir les cheveux assez longs. Il suffit alors de se faire une queue de cheval très haute et orientée sur l'avant de la tête. On termine ensuite en réalisant un chignon torsadé qui retombe légèrement sur le front. Pour maintenir le tout en place, un coup de laque Elnett et pour la finition effet mouillé, rien de tel qu'un spray glossy.