Un scrub tomate-sucre, une bonne idée ?

Cette vidéo est devenue virale. On y voit Tanutalks, une YouTubeuse indienne, nous expliquer qu'il suffit d'avoir une tomate et du sucre en poudre pour avoir un teint de rêve.

Pour ce faire, on coupe une tomate en deux, on la pique avec une fourchette et on soupoudre le tout de sucre. On frotte ensuite l'ensemble sur le visage. Facile et économique.

D'autant plus que le sucre est connu pour ses pouvoirs exfoliants et la tomate pour ses vertus astringentes. La tomate est aussi riche en vitamine A qui est serait efficace contre l'acné et en antioxydants qui peuvent calmer une peau qui a une tendance à l'inflammation.

Néanmoins toutes celles, ou ceux, qui ont une peau ne serait-ce qu'un peu sensible devraient s'abstenir puisque la tomate est aussi acide et risque d'irriter la peau. Un soin fait maison à utiliser avec prudence donc.