Le houmous au chocolat : une pâte à tartiner saine et délicieuse

Les gens qui ne considèrent pas le Nutella comme la seule pâte à tartiner valable et qui n'en mangent pas à la petite cuillère sont en voie de disparition. Pourtant, les sucres présents dans la célèbre pâte à tartiner aux noisettes peuvent fatiguer et déprimer. De plus, on sait que les acides gras trans ne sont pas vraiment nos meilleurs amis. D'où notre enthousiasme à la découverte du houmous au chocolat.

Vous avez bien lu: du houmous au chocolat, une pâte à tartiner légère qui ne bouche pas les artères et qui est bourrée de fibres, de protéines et d'antioxydants. Et curieusement, c'est délicieux.

Suivez la recette ci-dessous et ce soir vous vous régalerez de houmous au chocolat, accompagné de crackers ou de fraises.