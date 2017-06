Un rosé vendu chez Aldi parmi les "meilleurs au monde"

Pour seulement 6 Livres outre-Manche, soit environ 8 euros, il est possible de déguster ce qu'un jury britannique a qualifié de "l'un des meilleurs vins rosés au monde". Il s'agit d'un rosé vendu dans les magasins...Aldi et issu de la "Exquisite Collection Côtes De Provence 2016". Ce vin a remporté une médaille d'argent, l'"IWC Great Value Rosé under £8", au concours "Wine Challenge" à Londres.

Le jury a été impressionné par le goût décrit par Jules Wines, le viticulteur provençal qui le produit, comme "riche en fruits d'été avec un palais d'acidité royal et un arôme en arrière-bouche rafraîchissant".

La collection Exquisite Côtes De Provence 2016 est composée des cépages cinsault, grenache et syrah. Avec 13% d'alcool, il s'accorde très bien à des salades et des plats grillés - vive les barbecues! - mais peut aussi se siroter en apéro.

Depuis sa médaille et les échos dans la presse britannique, les commandes de ce vin ont explosé. Seul bémol à cette bonne nouvelle bibitive: le rosé en question n'est actuellement disponible que dans les supermarchés britanniques du hard-discount...