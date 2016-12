Vidéo : La surconsommation de viande et l'élevage intensif expliqués aux "nuls"

Ce n'est pas parce que les fêtes approchent qu'on ne doit pas aborder les sujets sérieux. Et ce n'est pas parce que le sujet est sérieux qu'on ne peut pas l'aborder et l'analyser avec humour. C'est ce que fait Nicolas Meyrieux, auteur des capsules YouTube La Barbe, qui en quelques minutes, remet en perspective la consommation de viande dans les problématiques environnementales et humanitaires actuelles.