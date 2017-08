La playlist parfaite pour votre jogging

Avant toute chose, vous devez déterminer votre allure. Le rythme est très important pour pouvoir progresser. Trop lent, vous ne progressez pas ou peu ; trop rapide, vous aurez des difficultés pendant l'entraînement et ne progressez pas sur le long terme.

1. Déterminer votre allure

Pour le calculer (en minute), vous pouvez vous équiper des nouvelles technologies. Les montres et bracelets connectés vous indiquent un tas de données comme les calories brûlées et votre fréquence cardiaque. Vous pouvez aussi très bien vous passer de ces gadgets, surtout si vous êtes débutant. Notez simplement le temps nécessaire pour effectuer une certaine distance. Certains sites se chargent de tout calculer. Plus le rythme sera rapide, plus nos jambes s'activeront (en moyenne 120 à 145 bpm).

2. Le tempo pour courir

Une fois vos bpm exprimés, vous pouvez vous mettre à scruter la musique idéale. Celle qui fera ressortir l'Usain Bolt qui est en vous. Car c'est scientifiquement prouvé, la musique synchronisée à notre rythme améliorerait notre endurance. Le Dr Karageorghis, en charge de l'étude publiée dans le Journal of Sport & Exercise Psychology, est sans équivoque : "L'application synchrone de la musique résulte en une endurance plus élevée." Mais ce n'est pas tout, elle augmenterait aussi la concentration et aiderait à la préparation mentale.

Le site Jog.fm a élaboré une liste de chansons adaptées à votre condition physique. D'autres sites recensent vos chansons préférées et vous donnent les bpm correspondants. Vous adorez la dernière de Rihanna ? Tapez le titre et voyez si elle s'adapte à votre endurance.

3. Votre playlist personnalisée

Mais pour plus de motivation, inutile de reprendre tous les titres proposés. Personnalisez votre playlist. Le sport doit être un bon moment durant lequel on se vide la tête. Ne vous infligez pas des morceaux que vous détestez où la motivation ne suivra pas. La démarche prend un peu de temps, mais elle en vaut la peine.