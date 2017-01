5 comptes Instagram à suivre pour voir la vie en vert

Brut, Bruxelles

Véritable jungle au détour des Marolles, rue Haute, cette boutique de curiosités végétales est le repères des amoureux des plantes en tout genre, mais aussi un lieu de récup' et de décoration d'intérieur, La boutique propose aussi de rempoter les plantes des particuliers qui n'ont ni la place ni la possibilité de le faire eux-mêmes.

Ikebanart, architecture florale

Située à Paris, cette agence végétale s'est spécialisée dans cet art traditionnel japonais de l'arrangement floral appelé "'ikebana", et dans les jardins suspendus, les "kokedamas". Ces créations mettent en valeur la fleur grâce aux feuilles et aux branches dans des compositions inattendues.

Urban Jungle Bloggers

Lancé par deux amoureux des plantes, Igor et Judith, le blog Urban Jungle Bloggers vous donnera de l'inspiration à n'en plus finir pour verdir votre maison. De votre cuisine à votre salle de bain, créer une déco verte grâce à leurs conseils. Pour faire repérer vos propres créations, taguez vos photos de plantes sous le hastag #urbanjunglebloggers et rejoignez leur communauté.

Boys with plants

Des hommes et des plantes, tout est dans le titre. Un compte qui a du style, pour les hommes qui ont la main verte. Idem, pour être vu, utilisez le #boyswithplants et apparaissez sur leur compte.

Les Gambettes Sauvages

Blog mêlant déco, mode et végétal, les Gambettes Sauvages est un compte Instagram plein de fraîcheur, entre tissages, DIY, pot de fleurs. Son fil de photos colorées est un puits où abreuver votre créativité.

Still, Plant shop à New-York

Dans cette boutique végétale new yorkaise, les plantes vertes sont déclinées sous toutes leurs formes. Du pyjama, au déguisement pour enfant en passant par la déco de table, aucun recoin n'est oublié. Leur hashtag préféré: #PlantsMakePeopleHappy. On les croit sur parole.