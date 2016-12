En images: La Maison du port à Anvers, dernier ouvrage de Zaha Hadid

Implantée au Kattendijkdok, là où se trouvait déjà une ancienne caserne de pompiers classée, occupée par les services techniques, la nouvelle Maison du port offre une vue imprenable à la fois sur la ville et l'Escaut. Zaha Hadid, qui nous a quittés au printemps dernier, à tout juste 65 ans, a imaginé ce majestueux volume qui chevauche l'édifice originel et prend son envol, fiché sur un pied en béton cachant les circulations. La peau de ce "navire" est formée de triangles de verre orientés de diverses façons, ce qui crée un jeu de reflets rappelant le fleuron local qu'est le commerce des diamants. Le mastodonte, qui jongle habilement avec le passé et le présent, devrait héberger 500 employés et permettre ainsi à la société du port d'Anvers de rassembler tous ses services sous un même toit.

Un building qui revêt une symbolique particulière aussi puisqu'il s'agira dès lors d'un des derniers projets bouclés par la conceptrice, qui fut l'une des pionnières de notre architecture contemporaine avec ses formes organiques repoussant les limites de la gravité. Elle jouait avec les matières comme un couturier le fait avec les étoffes pour un résultat toujours plus audacieux, s'attirant parfois les foudres des fonctionnalistes qui virent, par exemple, dans son musée MAXXI, pour Rome, une absurdité, certains murs d'expo étant penchés ! Il n'en reste pas un travail incroyable qui a marqué notre siècle et s'inscrira très certainement dans l'histoire.

Voilà ainsi Anvers doté d'un nouveau bâtiment signé par une star de l'art de bâtir - après le palais de justice du Britannique Richard Rogers et l'emblématique Museum aan de Stroom du bureau néerlandais de renom Neutelings. Visite archi en perspective!