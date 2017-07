Astuces pour être les rois et reines de la lessive

La bonne dose de savon

La chose à ne pas faire lorsque l'on fait la lessive est de mettre trop de savon dans la machine. En effet, d'après le gourou du nettoyage Shannon Lush, le savon, étant un corps gras, il a tendance à attirer la saleté. Mettre plus de savon ne rend donc pas vos vêtements plus propres. Bien au contraire, au plus il y a de savon, au plus les vêtements se salissent vite. De plus, trop de savon peut aussi rendre vos essuies plus rêches. Shannon recommande donc de ne pas suivre les recommandations inscrites sur les boîtes de produits lessiviels. Selon elle, pour une machine à laver à ouverture frontale, il convient de mettre seulement un huitième de la quantité indiquée sur le paquet. Pour une machine avec ouverture sur le dessus, il s'agit de mettre un quart de la quantité recommandée. En plus de rendre vos vêtements plus propres, cette astuce est aussi très économique.

Quelques astuces supplémentaires

Utilisez du bicarbonate de soude pour renforcer l'action de votre produit lessiviel. De cette façon, il élimine efficacement les tâches de sang, de graisse, d'herbe, etc.

Utilisez du vinaigre à la place de l'adoucissant.

Réduisez le temps de séchage de vos vêtements en intégrant un torchon sec dans votre linge mouillé.

Pour préserver la couleur de vos vêtements sombres, ajoutez deux tasses de café ou de thé dans votre machine.

Adoucissez vos jeans et couvertures en mettant une ou deux balles de tennis dans le sèche-linge.

Protégez votre linge délicat en le mettant sur l'envers dans une taie d'oreiller.

Maureen Horlait