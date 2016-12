Dix plantes qui purifient l'air intérieur selon la NASA

Une atmosphère saine est vitale dans une habitation surtout en automne et en hiver. Les plantes d'intérieur y contribuent grandement en filtrant l'air de ses composantes nocives. Elles peuvent ainsi absorber de grandes quantités de benzène, de formaldéhyde et de trichloréthylène, des substances liées à certains cancers et problèmes neurologiques. Voici dix plantes d'intérieur recommandées par la NASA.