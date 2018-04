La star du rangement et du développement personnel, Marie Kondo officiera bientôt sur Netlflix

"La vie commence après avoir fait du tri" voilà le credo de l'auteure japonaise à succès. Après plusieurs ouvrages dédiés à l'organisation dont le best-seller La Magie du Rangement, l'essayiste s'attaque à la vidéo avec un show télévisé.

Cette téléréalité - qui se cherche encore un titre - se composera d'une première saison de huit épisodes et sera disponible sur Netflix. Pas de pliages de vêtements et de tutoriels à la clé, mais plutôt un voyage dans la confusion et le désordre. Vous découvrirez au fur et à mesure le quotidien de plusieurs individus prêts à se débarrasser de l'inutile pour accéder au bonheur.

Son leitmotiv : "triez, rangez, jetez". Soit un combo plein de bon sens et une discipline on ne peut plus simple pour créer un espace sain et épuré. Rappelons que sa méthode KonMari est certes minimaliste, mais aide au quotidien des millions de personnes à travers le monde.

Prendre un nouveau départ grâce à un intérieur propre, convivial et un espace aux tendances japonaises voilà ce que nous promet via cette série aussi, la gourou de l'aménagement.

L'annonce a provoqué un véritable raz de marée sur les réseaux sociaux, les fidèles adeptes de ses méthodes sont impatients de pouvoir découvrir de nouvelles astuces. Mais, pour l'instant il faudra être patient, car, aucune date de diffusion n'a encore été annoncée.

Soraya Benatmane.