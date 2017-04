Les Jardins du Florilège, une encyclopédie vivante à découvrir durant les Jardins ouverts de Belgique

C'est, depuis, devenu un arboretum digne de ce nom, riche de 4200 espèces botaniques et variétés, avec quelques particularités, à l'image des 150 types de Ginkgo ou des 130 buis différents. Les conifères, eux, représentent plus de la moitié de l'inventaire de cet espace avec 2300 sortes, faisant de cette collection l'une des plus importantes d'Europe. On y trouve essentiellement des spécimens nains, dont la taille varie de 10 cm à 1 mètre.

Parmi les raretés, on notera les Sciadopitys ou pins parasol du Japon. Ceux-ci rendent le jardin intéressant en toute saison mais une visite au printemps et encore plus à l'automne permettra d'en apprécier toute la beauté. A cette passion qui l'occupe quatre à cinq heures par jour, le propriétaire ajoute celle de la photographie. Inlassablement, il documente ses voyages en accumulant des dizaines de milliers d'images. Ceci, avec un objectif principal : voir aboutir son grand projet de publier en ligne une encyclopédie qui décrira pas moins de 100000 végétaux, une entreprise qui relève à la fois de travaux d'Hercule et de la méticulosité d'un moine copiste.

Les jardins du Florilège, 18, rue des Aubépines, à 6600 Bastogne. Tél. : 061 21 83 24. www.jardin-florilege.eu et lesjardinsduflorilege@gmail.com Ils seront accessibles au public dans le cadre des Jardins ouverts de Belgique les 13 et 14 mai ainsi que les 7 et 8 octobre prochains. www.jardinsouverts.be

Le jardin et la petite pépinière qui propose quelques merveilles se visitent aussi les mercredi, samedi et dimanche, de 9 à 18 heures.