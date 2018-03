Alessandro Sartori: une vision décontractée et urbaine de la mode

Il faut du courage pour revenir sur ses pas, même si la route et le paysage qui l'entoure ont radicalement changé, cela peut sembler, vu de loin, moins aventureux que la découverte de nouveaux horizons. La balade pourtant n'a rien d'une petite promenade de santé. Zegna, c'est plus de 500 boutiques réparties dans le monde entier, 7 000 employés et un chiffre d'affaires de plus de un milliard d'euros chaque année. De quoi peser sérieusement sur les contours d'une silhouette masculine de plus en plus cernée par le sportswear couture qui squatte aujourd'hui les catwalks, comme le pavé des grandes métropoles. Pas de quoi impressionner Alessandro Sartori, l'homme est à la manoeuvre de ce revirement stylistique depuis un bon bout de temps déjà, en 2003 plus exactement lorsqu'il écrira les premiers chapitres de l'histoire de Z Zegna, la ligne la plus "active" du groupe qu'il dirigera jusqu'à son départ en 2011 chez Berluti.

...