Chanel injecte 25 millions d'euros dans la rénovation du Grand Palais à Paris

Du Grand Palais, on connaît surtout la Nef, la plus grande d'Europe avec ses 13 500 m2 de surface couronnés par une verrière de 17 500 m2. Célèbre contemporain de la Tour Eiffel, l'endroit est un des hauts lieux du patrimoine et de la culture parisienne, on ne compte plus le nombre d'expositions prestigieuses qui s'y sont déroulées.

Les habitués des Fashion Week savent aussi que ce site exceptionnel a accueilli depuis 2005 les décors extraordinaires créés par Karl Lagerfeld pour les défilés Haute Couture et Prêt-à-Porter de la maison Chanel. Le lieu a tour à tour abrité des sculptures de glace en forme d'iceberg, un théâtre antique niché au coeur d'une véritable forêt, un shopping center voire même un centre de tir de fusée décollant sous la coupole de verre.

Jamais formellement rénové depuis sa création, à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1900, le monument s'apprête à entrer dans une toute nouvelle phase de son histoire grâce à un programme de travaux et d'aménagements ambitieux qui démarrera fin 2020. Morcelé, cloisonné et entresolé au fil des temps, il devrait ainsi retrouver ses volumes et sa lumière intérieure d'origine. La Rue des Palais, innovation majeure, le traversera de part en part dans ses soubassements afin de relier tous les espaces jusqu'ici isolés les uns des autres. Au total, c'est pas moins de 25 millions d'euros qui seront investis par la maison Chanel qui perpétue ainsi la tradition de mécénat initiée par sa fondatrice. Ce nouvel engagement qui suit l'annonce du financement de nouveaux espaces d'exposition au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris, en 2019, confirme la volonté de Chanel de soutenir le rayonnement culturel et artistique de Paris dans le monde. En cela, elle suit le mouvement initié par d'autres griffes de mode, en Italie notamment : Fendi avait ainsi financé la rénovation de la célèbre Fontaine de Trevi, à Rome, et Tod's le Colisée.