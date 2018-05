"Eux sur la photo", vivez l'expérience insolite d'un roman-photo théâtral en plein air

Préparez-vous à faire un voyage dans le temps, à vivre une plongée bouleversante dans les secrets de famille de deux personnages dont le destin n'aurait jamais dû se croiser sans l'aura de mystère d'une vieille photo des années '70.

Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle avait trois ans. Son seul indice : deux noms sur ce cliché issu des archives familiales qu'elle publie dans la rubrique des petites annonces d'un grand quotidien belge, comme une bouteille lancée à la mer. Surprise: Stéphane y reconnait son père. A partir de là, Hélène et Stéphane vont remonter dans leurs histoires familiales respectives, parsemées de tabous et de non-dits mais aussi d'amours et d'amitiés tourmentées.

En toile de fond, pour illustrer leur quête identitaire, une cinquantaine de photos artistiques grand format (pour 16 scènes) disséminées de toute leur splendeur dans le cadre luxuriant en cette saison du parc du Château d'Hélécine.

Pendant plus de deux heures, on se laisse embarquer dans de parfois lourds secrets de famille, emportés par l'émotion des trois comédiens qui évoluent tantôt dans un petit bois, tantôt sur le ponton d'un petit étang ou dans une clairière. Chaque cliché répondant à merveille au décor végétal au cours de cette pièce de théâtre itinérante d'environ deux kilomètres.

Jeu de lumière

Le spectacle a lieu à midi (avec en prélude un brunch dans "Le Bar des Éphémères" à l'ambiance feutrée) ou en soirée. Un jeu de lumière, et notamment dans les sous-bois, donne alors une toute autre dimension à l'événement dans le parc complètement privatisé. Pour le confort du spectateur, des plaids pour les soirées un peu fraîches sont fournis et même un petit siège pliable à installer devant les saynètes plus longues. Une chose est certaine, le spectateur ne ressortira pas indemne de ce roman-photo théâtral exempt de la mièvrerie qui caractérise d'ordinaire le genre.

"Eux sur la photo" est une création de la Maison Éphémère, le parcours théâtral est inspiré du roman épistolaire éponyme d'Hélène Gestern. Brigitte Baillieux, la metteuse en scène, a adapté l'histoire en y glissant ci et là quelques références bien de nos contrées, entre autres géographiques, de Alle-Sur-Semois, à Ostende en passant par Tervuren.

Pour prolonger le plaisir à partir de la mi-juin jusqu'à la fin du mois de septembre un audio guide sera disponible pour un parcours libre à la découverte de l'histoire qui se cache derrière chaque cliché, de quoi transformer la balade familiale du dimanche en une pièce de théâtre intimiste et conviviale.