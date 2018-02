Metoo, nouvelle vague féministe?

Il aura suffi de cent signatures au bas d'une tribune pour que flambe un débat opposant la liberté " d'être importunées " et celle de vivre dans un monde où le harcèlement n'est plus banalisé. Lorsqu'on croit que la tempête Weinstein va s s'apaiser, elle repart de plus belle. Que retiendra l'histoire du #metoo ?