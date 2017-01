Que vous réserve 2017, année du Coq de Feu ?

RAT

C'est en restant fidèle à ses engagements (coeur, job, argent) que le Rat tirera le meilleur profit de l'année du Coq de Feu. Deux périodes fastes, en mars et en octobre, l'encourageront à sortir du rang par des initiatives originales lui permettant de booster sa carrière et de terminer 2017 avec sérénité.

Côté coeur, il voudra du simple, de l'authentique, de l'amour bio sans artifice.

BUFFLE

Les règles imposées en 2017 - travail, respect de l'autorité et ténacité - conviennent parfaitement au Buffle. Ce qui change, c'est son envie de donner des ailes à ses désirs. Les repères seront là pour lui permettre de tenter d'audacieuses aventures. Il devrait donc voir ses efforts récompensés.

Côté coeur et célibataire, il a intérêt à ouvrir les yeux entre fin février et début avril.

TIGRE

La bonne idée, en 2017, serait que le Tigre suive ses intuitions. C'est ainsi qu'il décèlera les opportunités et déjouera les intrigues. De plus, la chance lui donnera toujours un coup de pouce au moment opportun. Mars et mai mettront souvent ses nerfs à rude épreuve. Belles éclaircies en septembre et en fin d'année.

Côté coeur, sa vie affective ne connaîtra aucun nuage.

CHAT

2017 débute bien pour le Chat : tout indique qu'il obtient enfin ce qu'il désirait. Il sera motivé et s'adaptera avec facilité aux limitations imposées par le Coq de Feu. Mars et juillet lui permettront d'avoir de l'audace et de fonctionner à l'intuition sans craindre de prendre de mauvaises options.

Côté coeur, il y aura de la magie dans l'air et aucune place pour les conflits affectifs.

DRAGON

Les talents du Dragon explosent et ses ambitions s'envolent : rien ne lui semble impossible. Au printemps, mais aussi en juillet et en automne, les opportunités d'améliorer sa situation s'enchaîneront. Bref, des surprises l'attendent et les occasions à saisir lui permettront d'élargir son champ d'action.

Côté coeur, il devrait apprécier les bienfaits d'une vie amoureuse stabilisée.

SERPENT

2017 démarre lento et se poursuit piano, alors que le Serpent préférerait y aller franco ! En dépit de ses efforts, cette ambiance perdure jusqu'en septembre. Mais ensuite, ça déménage, au propre comme au figuré, et une fois le mouvement enclenché, rien ne pourra l'arrêter.

Côté coeur, un virage pris à deux pour tout changer en mieux : la situation, les relations, les habitudes.

CHEVAL

Rendement maximum au printemps et à l'automne ! Le Cheval plongera dans la course à la réussite avec enthousiasme, sous l'oeil d'un Coq de Feu bienveillant, et avec une détermination sans faille.

Côté coeur, l'année se dessine comme une période propice aux projets d'avenir, voire au mariage, surtout aux alentours de juin. Célibataire, il vivra souvent sur un volcan, mais sans doutes ni regrets.

CHÈVRE

Changer de fonction ou d'environnement est vivement déconseillé à la Chèvre. En restant dans sa sphère d'activité, elle ira aussi loin qu'elle le pourra pour renforcer sa situation et même renflouer sa cassette personnelle.

Côté coeur, célibataire ou en couple, elle aura l'impression de disposer de nouvelles cartes, inconnues mais puissantes dont elle jouera délicatement ou sauvagement.

SINGE

Pas mal de remises en question à l'horizon de 2017. Les affaires du Singe progresseront, certes, mais à grands coups de manivelle. Inutile, par conséquent, de précipiter des initiatives qui risquent de traîner. Mais il saura rétablir l'équilibre partout où il faisait défaut.

Côté coeur, amours plurielles ou passion singulière, il évitera toujours les complications.

COQ

Voici incontestablement un millésime d'exception pour le Coq. Toutes ses activités disposeront d'une bonne fortune à répétition et il saura capter l'air du temps, agir avec brillant et défendre ses projets fougueusement.

Côté coeur, tout lui sourira, avec des échanges à la carte et des rencontres troublantes dont il pourra profiter pour s'amuser sans culpabiliser.

CHIEN

En 2017, tout se liguera pour compliquer la vie du Chien. Il devra s'adapter, chasser de son esprit les préoccupations inutiles et faire contre mauvaise fortune bon coeur. Petite compensation avec une éclaircie au début de l'automne où, grâce à son discernement, les circonstances le serviront généreusement. Enfin, s'il avance à pas de souris côté job, il file à pas de loup en amour.

COCHON

Réalisations et progressions se succéderont. Qui s'en plaindrait ? Sûrement pas le Cochon, qui n'hésitera jamais à imposer ses idées. Les augures imaginent aussi un retour de fortune et une belle aventure à tenter. Action immédiate suggérée, dès les premiers jours de 2017.

Côté coeur, l'amour fleurira en bouquet autour de lui, malgré l'ombre de proches parfois envahissant