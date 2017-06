Une nuit dans un musée, seul, avec un chef d'oeuvre de Rembrandt

"J'ai dormi dans un lit installé à deux mètres de 'La Ronde de nuit' de Rembrandt, c'est magique, je n'en reviens toujours pas", a réagi Stefan Kasper, professeur de dessin et artiste, quelques heures après son réveil dans le musée.

Se réveiller au pied de l'oeuvre majestueuse de l'illustre peintre néerlandais, cela n'avait été donné à personne jusqu'à présent. Reçu en grande pompe, telle une star, ce passionné d'art va avoir du mal à se remettre de ce "rêve inoubliable".

"Le 10 millionième visiteur du Rijksmuseum a gagné l'unique chance de passer la nuit pour la première fois de l'histoire au milieu des trésors néerlandais", s'est réjoui le directeur du musée, Taco Dibbits.

L'heureux élu avait décroché le "ticket en or" alors qu'il encadrait une sortie avec ses élèves du collège Montessori d'Aerdenhout, près d'Amsterdam.

Encore sur un nuage, Stefan Kasper a assuré avoir été entièrement seul dans la pièce : '"il n'y avait pas de gardiens, ou alors ils étaient très bien cachés!"

Sachant cela, il s'est mis à son aise. Il a fait des selfies et s'est "baladé en caleçon et en chaussettes dans des pièces complètement vides" avant de déguster un gaspacho et une joue de boeuf servis par le chef étoilé Joris Bijdendijk.

"Incapable de trouver le sommeil", ce passionné d'art mais pas spécialement amateur de l'oeuvre de Rembrandt, a eu tout le temps pour "voir le tableau d'un autre oeil".

"J'ai découvert des personnages que je n'avais jamais vu avant, ils prenaient vie devant moi. C'est une expérience gravée à jamais dans ma mémoire", a-t-il répété.