Christy Turlington, ex-supermodel, vous rhabille en deux collabs

D'une part, derrière l'association Every Mother Counts, qu'elle a fondée pour encadrer la grossesse et l'accouchement aux quatre coins du monde. Zadig & Voltaire vient de lancer une ligne de trois tee-shirts, imaginée en collaboration avec la photographe de mode italienne Micol Sabbadini et dont la totalité des bénéfices seront reversés à l'ASBL. Y sont imprimés des clichés pris durant l'emblématique Marche des femmes, à New York, en 2017, et des messages d'espoir ou dénonçant les inégalités entre les sexes.

D'autre part, on retrouve la belle brune, désormais âgée de 49 ans, comme égérie de la prochaine collection Conscious Exclusive de H&M. Cette septième édition met en avant deux nouvelles matières écoresponsables, à savoir l'argent recyclé et l'Econyl, une fibre de Nylon 100% recyclée à partir de filets de pêche et autres déchets de Nylon. La première citée a permis de réaliser des bijoux, la seconde de créer une dentelle arachnéenne. En vente dès le 19 avril prochain.