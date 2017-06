Qui est Cécile Djunga, la nouvelle miss météo de la RTBF ?

Tatiana Silva a été engagée par TF1 pour remplacer Catherine Laborde à la présentation de la météo. Il fallait donc que le service public lui trouve une remplaçante. C'est Cécile Djunga qui a été choisie.

Cette jeune femme n'est pas totalement inconnue. Souvenez-vous, nous l'avions repérée dans les gradins des supporters des Diables rouges lors du tout premier match de l'Euro en 2016. Contactée par nos soins, elle nous avait confié être une comédienne belge vivant à Paris. Elle avait d'ailleurs contribué à notre site en rédigeant quelques chroniques durant la compétition.

Elle a donc été récemment engagée par la RTBF pour la présentation de la météo, et ce, dans un style radicalement différent de ses prédécesseurs.

"J'apprécie que la RTBF ne me demande pas de changer ! Le peu de nanas black que tu peux voir en TV sont très lissées, dans tous les sens du terme. Et moi je ne veux pas entrer dans ce moule, déclarait-elle peu avant sa première météo. Parce que je n'ai pas envie d'être quelqu'un que je ne suis pas, et aussi parce que la différence permet à des gens, à des petites filles de s'identifier", confiait-elle à la RTBF avant le tournage de sa première météo.

La jeune femme a déjà dû malheureusement faire face à des commentaires racistes, mais ne se laisse pas démonter. Elle est consciente que la RTBF a fait un choix risqué en l'engageant. Elle a d'ailleurs l'intention de continuer sa carrière humoristique en parallèle de ce nouveau métier. Peut-être cette nouvelle visibilité lui permettra-t-elle de gravir les échelons du succès. C'est tout ce qu'on lui souhaite !