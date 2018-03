Suite et fin de la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde au Canada (en images)

Une semaine durant, le couple royal et les différents ministres ont participé à des rencontres officielles, des commémorations de la Première Guerre mondiale, des réunions d'affaires et des activités académiques à Ottawa, Toronto et Montréal. Un concert des artistes belges Lara Fabian et Alice on the Roof a clôturé la mission.