50 choses à vivre avant de mourir

1. Faire du canoë dans les Gorges du Verdon, splendeur provençale considérée comme le plus beau canyon du Vieux Continent.

2. Se baigner dans les cénotes du Yucatan, au Mexique.

3 Passer une nuit à l'Ice Hotel, le plus grand hôtel de glace du monde, situé dans le village de Jukkasjärvi, dans le nord de la Suède.

4. Assister à la fête du Palio de Sienne, en Toscane, une course de chevaux qui ne dure même pas deux minutes, où s'affrontent chaque été les quartiers d'une ville en ébullition.

5. Visiter le site de Petra, en Jordanie, lorsque la nuit est tombée et que 1 500 bougies éclairent les tombeaux nabatéens sculptés dans les falaises en pierre rose.

6. Randonner en sac à dos dans les steppes du Kirghizistan, le temps d'un trip en mode " nomade " sur les anciennes routes de la Soie.

7. Arriver au coeur de New York via Grand Central Terminal, la plus vaste gare du monde, foulée au cinéma par Cary Grant ou Al Pacino.

8. Bronzer sur l'île de Brac, en Croatie, et plus précisément sur la plage de Zlatni Rat, qui figure dans les classements des plus jolies étendues de sable du globe.

9. Assister à un opéra à la Scala de Milan.

10. Monter au 148e étage - c'est le maximum pour les touristes, même s'il en existe 163 - de la Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde, qui côtoie les cieux à Dubai.

11. Marcher sur la Grande Muraille de Chine, classée au patrimoine de l'Unesco depuis pile-poil trente ans !

12. Naviguer en " mokoro " (pirogue) à travers le delta de l'Okavango, au Botswana, une réserve sauvage de 18 000 km2 où habitent éléphants, girafes et autres buffles, dans un décor fait de lagunes, de marais et de rivières sans fin.

13. Aller admirer les aurores boréales à Svalbard, archipel de la Norvège où l'on peut également profiter de la nuit polaire, mais aussi des rennes, des ours ou des morses.

14. Affronter le froid et les vents du glacier Martial, à Ushuaia, puis continuer la randonnée à travers la Terre de Feu argentine et ses paysages de bout du monde.

15. Assister au spectacle des fontaines dansantes devant l'hôtel Bellagio, sur le " strip boulevard " de Las Vegas.

16. Faire un circuit en traîneau à chiens à travers le Québec.

17. Visiter l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, le musée qui compte le plus d'oeuvres d'art sur la planète (2,7 millions ! ) et où l'on croise Raphaël, Goya, Michel-Ange, Cézanne, Rembrandt ou Picasso à travers des édifices au style magnifiquement baroque.

18. Faire une croisière sur le Mékong pour découvrir les charmes les plus sereins de l'Asie du Sud-Est, entre la baie d'Along, les temples sacrés, Hanoï ou les villes impériales.

19. Se promener dans les ruines légendaires du Machu Picchu, au Pérou.

20. Monter à bord du Transsibérien pour un voyage de 7 600 kilomètres sur la plus longue voie ferrée du monde, entre Moscou et Pékin.

21. Survoler le Grand Canyon de l'Arizona en hélicoptère.

22. Louer une décapotable et traverser l'Overseas Highway, en Floride, qui relie Key Largoà Key West sous un soleil garanti et face à un décor turquoise.

23. Atteindre le sommet du pic de Corcovado, à Rio de Janeiro, pour y photographier la statue du Christ Rédempteur - 38 mètres de hauteur ! -, et admirer le panorama sur la plage de Copacabana, le Pain de Sucre ou Ipanema.

24. Nager avec les tortues marines aux îles Gili, entre Bali et Lombok.

25. Prendre la pose devant Ayers Rock, le plus grand monolithe du monde, lieu sacré des aborigènes et emblème immuable de l'Australie, situé au coeur de l'incroyable parc national d'Uluru-Kata Tjuta.

26. Réserver un ticket pour Grenade et sa cité de l'Alhambra, le lieu le plus visité d'Espagne, dont les palais, les forteresses et les jardins étalent la beauté de l'art andalou et nasride.

27. S'immerger dans l'atmosphère bouillante du Carnaval de la Nouvelle-Orléans, dont les parades, les défilés et les concerts s'étalent sur six semaines entières avec, en apothéose, un Mardi Gras aux festins gargantuesques.

28. Faire trempette dans les sources d'eau chaude de Blue Lagoon, en Islande.

29. Se rendre au pays du " bonheur national brut ", alias le Bhoutan, pour y découvrir le fameux temple de Taktshang bâti à flanc de colline, trésor parmi d'autres d'un royaume qui vit au rythme du bouddhisme.

30. S'aventurer jusqu'à l'île de Skye, en Ecosse, pour y plonger dans l'une des étonnantes " fairy pools " (piscines de fées) de Glenbrittle, et ce après avoir traversé la tout aussi somptueuse région des Highlands.

31. Flâner dans les ruelles de la ville fortifiée d'Aït-Ben-Haddou, située au Maroc, entre le Sahara et Marrakech, qui a servi de décor à de nombreux films, dont La Momie, Le diamant du Nil ou Gladiator.

32. Assister à une cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques d'été... Celle du Japon en 2020, par exemple.

33. Contempler le lever du soleil depuis le sommet du mont Sinaï, en Egypte.

34. S'offrir l'intégrale du Costa Rica, d'est en ouest, en traversant pas moins de vingt-six parcs nationaux faits de montagnes, de volcans, de cascades, de jungles et de plages sauvages... et en sachant que 6 % de la biodiversité mondiale se trouve là-bas.

35. S'offrir une nuitée à l'Ashford Castle,le plus vieux château d'Irlande, jadis propriété de la famille Guinness et aujourd'hui transformé en hôtel de luxe où l'on pratique (notamment) la pêche à la mouche au bord du lac.

36. Photographier les maisons blanches aux toits bleus de l'île de Santorin, en Grèce, juste avant que le soleil se couche.

37. Naviguer sur un petit bateau dans la Grotte bleue de Capri, en Italie.

38. Côtoyer de près les phoques, pélicans, tortues géantes, petits requins ou iguanes des dix-neuf îles volcaniques qui forment les Galapagos, précieux sanctuaire animalier de l'Equateur qui inspira à Darwin sa théorie de l'évolution.

39. Fêter un réveillon de la Saint-Sylvestre à Sydney, en Australie, pour faire partie des premiers humains du globe terrestre à pouvoir crier " Bonne année ! "

40. Admirer la floraison des cerisiers - appelés " sakuras " - au Japon, qui transforment chaque ville et chaque parc du pays en tableau rose immensément poétique.

41. Observer son reflet sur le plus grand désert de sel de la planète : le Salar d'Uyuni, en Bolivie, posé à 3 600 mètres d'altitude.

42. S'adonner au kayak dans les fjords de Norvège.

43. Randonner sur le Kilimandjaro, en Tanzanie, en atteignant ses neiges éternelles.

44. Parcourir les 100 kilomètres de la route de Transfagaran, en Roumanie, qui relie les régions de la Transylvanie et de la Valachie, en empruntant vallées verdoyantes et montagnes désertiques.

45. En prendre plein les yeux devant le Taj Mahal, en Inde.

46. Faire une croisière en catamaran dans les îles Grenadines et les îles Vierges, aux Antilles, en s'autorisant des pauses baignade dans l'eau turquoise de la mer des Caraïbes.

47. Profiter d'une visite à Modène, en Italie, pour goûter son célébrissime vinaigre balsamique, mais surtout pour réserver une table à l'Osteria Francescana, élu meilleur restaurant du monde en 2016 par la revue britannique Restaurant.

48. Se rafraîchir la tête face à la plus haute chute d'eau de la planète, Salto Angel, au Venezuela, qui tombe sur près d'un kilomètre !

49. Errer dans les dunes de Sossuvlei, dans le splendide désert africain du Namib.

50. Plonger dans le lac Kaindy, au Kazakhstan, qui abrite une fascinante forêt sous-marine dont les arbres émergent de l'eau.